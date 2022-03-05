В Службе безопасности Украины призвали украинцев и в дальнейшем сообщать оперативную информацию о передвижении вражеских войск, ДРГ или агентов.
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На этом фото – очередной российский танк, подбитый нашими ВСУ возле села Великая Весь на Черниговщине. А еще – это один из примеров того, насколько эффективно работает официальный чат-бот @stop_russian_war_bot
– говорится в сообщении.
По словам Службы Безопасности, каждое сообщение сначала проверяет СБУ, а затем передается на отработку военным.
Как отправлять сообщения на чат-бот
- Город, область происшествия, время обнаружения, геолокация (если возможно)
- Количественный состав замеченных сил врага и их тип
- Дополнительная информация о направлениях движения, цель и мишени
- Особые приметы подозрительных лиц
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