В Службі Безпеки Україна закликали українців й надалі повідомляти оперативну інформацію про пересування ворожих військ, ДРГ чи агентів.

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На цьому фото – черговий російський танк, підбитий нашими ЗСУ поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині. А ще – це один із прикладів того, наскільки ефективно працює офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot

– йдеться в повідомленні.

За словами Служби Безпеки, кожне повідомлення спочатку перевіряє СБУ, а потім передається на відпрацювання військовим.

Як надсилати повідомлення на чат-бот

Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо) Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі Особливі прикмети підозрілих осіб



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