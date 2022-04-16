Российские оккупанты часто любят трусливо атаковать под покровом ночи. Впрочем, иногда сумерки доставляют сюрпризы и на их позиции.

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Вечерняя канонада

ВСУ устроили российским оккупантам вечернюю канонаду из "Градов". Уже завтра им придется отчитываться о ночных потерях и копипастить новые эпитафии из просторов интернета.

Видео залпа украинских "Градов":

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