Російські окупанти часто люблять боягузливо атакувати під покровом ночі. Втім, інколи сутінки доставляють "сюрпризи" і на їхні позиції.

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Вечірня канонада

ЗСУ влаштували російським окупанатм вечірню канонаду з "Градів". Вже завтра їм доведеться звітувати про нічні втрати та копіпастити нові епітафії з просторів інтернету.

Відео залпу українських "Градів":

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