Шейх родился в Хмельницкой области и начал свою военную карьеру еще в 90-х годах. Позывной дали ему сослуживцы.

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Что известно об украинском "Шейхе"

Он проходил службу в пограничных войсках в разных подразделениях, но затем уволился и уехал с семьей в одну из развитых арабских стран, где открыл собственную логистическую фирму.

На Ближнем Востоке он присоединился к волонтерской организации "Украинцы в Эмиратах", занимавшейся реабилитацией раненых военнослужащих.

Помню раненого сержанта Николаевской бригады с позывным Апостол, он участвовал в рейде по освобождению городов Донбасса. Кстати, именно он сказал, что если я решу мобилизоваться, то военные, вероятно, дадут мне позывной Шейх. Так и случилось,

– сказал Юрий.

Юрий не раздумывая стал на защиту страны

Начало широкомасштабной войны России против Украины заставило Шейха в Украине. Юрий не задумываясь, мобилизовался. В настоящее время он служит в Измаильском пограничном отряде.

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