Шейх народився в Хмельницькій області й розпочав свою військову кар’єру ще у 90-х роках. Позивний дали йому товариші по службі.

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Що відомо про українського "Шейха"

Він проходив службу в прикордонних військах у різних підрозділах, але потім звільнився та поїхав із сім’єю в одну з розвинених арабських країн, де відкрив власну логістичну фірму.

На Близькому Сході він приєднався до волонтерської організації "Українці в Еміратах", яка займалася реабілітацією поранених військовослужбовців.

Пам’ятаю пораненого сержанта Миколаївської бригади з позивним Апостол, він брав участь у рейді зі звільнення міст Донбасу. До речі, саме він сказав, що якщо я вирішу мобілізуватися, то військові ймовірно дадуть мені позивний Шейх. Так і сталося,

– сказав Юрій.

Юрій не роздумуючи став на захист країни

Початок широкомасштабної війни росії проти України застав Шейха в Україні. Юрій не задумуючись мобілізувався. Наразі він служить в Ізмаїльському прикордонному загоні.

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