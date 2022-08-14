Шейх народився в Хмельницькій області й розпочав свою військову кар’єру ще у 90-х роках. Позивний дали йому товариші по службі.
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Що відомо про українського "Шейха"
Він проходив службу в прикордонних військах у різних підрозділах, але потім звільнився та поїхав із сім’єю в одну з розвинених арабських країн, де відкрив власну логістичну фірму.
На Близькому Сході він приєднався до волонтерської організації "Українці в Еміратах", яка займалася реабілітацією поранених військовослужбовців.
Пам’ятаю пораненого сержанта Миколаївської бригади з позивним Апостол, він брав участь у рейді зі звільнення міст Донбасу. До речі, саме він сказав, що якщо я вирішу мобілізуватися, то військові ймовірно дадуть мені позивний Шейх. Так і сталося,
– сказав Юрій.
Юрій не роздумуючи став на захист країни
Початок широкомасштабної війни росії проти України застав Шейха в Україні. Юрій не задумуючись мобілізувався. Наразі він служить в Ізмаїльському прикордонному загоні.
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