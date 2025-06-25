Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно об украинских КАБах

Их разрабатывает конструкторское бюро "Медоид". Комплект уже на стадии испытания. В частности, украинский КАБ успешно сбросили с фронтового бомбардировщика Су-24 во время горизонтального полета. Но впереди еще около десятка испытаний.

К тому же все упирается в деньги: перед тем, как начать серийное производство, нужно много денег. Стоимость одного изделия – около 1 200 000 гривен, или 25 тысяч долларов. В то же время украинские военные нуждаются в около ста дальнобойных бомб в день. Отечественные изделия в любом случае дешевле импорта.

Модуль планирования и управления под 500-килограммовую бомбу – собственной разработки. Разработанные крылья легко одеваются на бомбу. Там нет никаких проблем, чтобы подключить. Всего несколько минут. К изготовлению привлечены отечественные предприятия. Модуль навигации свой, однако сейчас есть решение протестировать на нашем изделии новую разработку одной из ведущих французских компаний – чтобы обеспечить максимальную неуязвимость и устойчивость в условиях РЭБ. Но есть еще некоторые детали, которые мы все же вынуждены ввозить из-за рубежа,

– говорят представители КБ.

Испытания украинского КАБа: смотрите видео

Сейчас украинский КАБ уже осуществляет планирующий полет на 60 километров и поражает определенную цель. Но прорабатывают решения, которые позволят поражать цели на дальности 80 километров.

Внешний вид российского УМПК повторили, чтобы не тратить время на поиск новых решений. Но "начинка", конечно, разная.