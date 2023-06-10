Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнатий. По его словам, сейчас у Украины нет истребителей, которые могли бы действовать на уровне с российскими Су-35.

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Украинские лётчики на советских самолетах больше не могут вступать с ними в бой.

Это они делали с начала войны, когда трудились наши наземные части. И когда россияне залетали, наши истребители их просто загоняли под наше ПВО,

– отметил Юрий Игнат.

Российские летчики попадали в ловушки

Спикер объяснил, что российские пилоты таким образом были вынуждены реагировать на наших летчики. То есть они маневрировали и попадались в ловушки, расставленные нашими ППОшниками.

"Так их тогда уничтожали. И самолеты уничтожали, безусловно, в ближних воздушных боях. Но ближних воздушных боев было довольно мало", - рассказал представитель Воздушных сил.

По его словам, сейчас в противостоянии истребителей все зависит от того, кто скорее увидит радаром, захватит цель и выпустит ракету по самолету противника.

Важно! Украина ожидает поставок самолетов F-16 от западных партнеров. Эти истребители помогут нашему государству, совершат переворот в Воздушных силах ВСУ.