Об этом рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнатий. По его словам, сейчас у Украины нет истребителей, которые могли бы действовать на уровне с российскими Су-35.
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Украинские лётчики на советских самолетах больше не могут вступать с ними в бой.
Это они делали с начала войны, когда трудились наши наземные части. И когда россияне залетали, наши истребители их просто загоняли под наше ПВО,
– отметил Юрий Игнат.
Российские летчики попадали в ловушки
Спикер объяснил, что российские пилоты таким образом были вынуждены реагировать на наших летчики. То есть они маневрировали и попадались в ловушки, расставленные нашими ППОшниками.
"Так их тогда уничтожали. И самолеты уничтожали, безусловно, в ближних воздушных боях. Но ближних воздушных боев было довольно мало", - рассказал представитель Воздушных сил.
По его словам, сейчас в противостоянии истребителей все зависит от того, кто скорее увидит радаром, захватит цель и выпустит ракету по самолету противника.