Украинские медиа не транслировали Крестный путь Ватикана: крест же несли украинка и россиянка

Украинские католические медиа в этом году решили не транслировать Крестный путь в Ватикане. Это обусловлено тем, что на одном из стояний крест несли украинка и россиянка.

Такой жест сделали якобы для примирения, но не всем понравилась идея мириться с тем, кто тебя убивает. В этом отношении резко высказались даже украинские католики. Они акцентировали, что сначала должно прекратиться кровопролитие, которое ведет Россия.

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В пресс-службе Святого Престола объяснили совместное несение креста. Там действительно сказали, что это "попытка искать примирение" и не отреагировали на критику. Его несли Ирина и Альбина, переехавшие в Италию два десятилетия назад и вместе работающие в хосписе.

Сначала нужно прекратить нас убивать, а потом можно говорить о следующих шагах. Чтобы мириться, нужно быть по крайней мере живым,

– прокомментировал это Патриарх УГКЦ Святослав.

Он добавил, что жесты такого типа вообще недопустимы, хотя их и предлагает Ватикан. Такое же мнение высказали епископ Киевско-Житомирской диоцезы РКЦ в Украине Виталий Кривицкий и нунций Висвальдас Кульбокас. Они считают, что это скорее причиняет боль, чем объединяет воюющие народы.

Какие медиа не транслировали событие:

"Живое ТВ УГКЦ";

Католический журнал CREDO;

Радио "Мария";

"EWTN Украина".

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