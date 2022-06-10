Украинские медиа в опасности: россияне готовят масштабную кибератаку

Российские хакеры хотят атаковать украинские медиа. Они уже рассылают письма с опасным вирусом.

Эти письма содержат приложение в виде документа под названием "список ссылок на интерактивные карты.docx. Об угрозе предупредила правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Кстати СБУ предотвратила серию враждебных кибератак на органы власти и критическую инфраструктуру Украины

Письмо нельзя открывать

Если открыть такое письмо, можно загрузить вредоносное приложение CrescentImp. Специалисты предупреждают, что злоумышленники все чаще прибегают к рассылкам электронных писем по скомпрометированным электронным адресам государственных органов.

Кто под ударом

Уже было установлено более 500 электронных адресов получателей. Хакеры могут атаковать радиостанции, газеты, новостные агентства и т.д. Поэтому в Госспецсвязи призывают срочно информировать команду CERT-UA, если вы стали жертвой кибератаки.

CERT-UA уже предупреждала о похожей кибератаке на государственные организации. Хакеры начали распространять электронные письма на ящики работников госучреждений с файлом "изменения оплаты труда с начислениями .docx". При открытии на компьютер тоже могла скачать вирусная программа Cobalt Strike Beacon.

Последние хакерские атаки россиян

13 мая российские хакеры атаковали сервисы горсовета Львова. По словам мэра Андрея Садового, такие попытки злоумышленников происходят чуть ли не каждый день, однако эта была одной из самых мощных за последние несколько лет. Вывели из строя часть сервисов и компьютеров работников совета. На следующий день работу всех сервисов возобновили.

Российские хакеры атаковали эфиры Евровидения во время финала. Италия сделала официальное заявление, что нападение удалось отбить. Злоумышленниками оказались хакерская группа Killnet и ее филиал "Легион". До этого сообщали, что российские хакеры могли взломать сайт Евровидения, чтобы помешать людям голосовать за Украину.

При ударе по Одессе 7 мая российские хакеры действовали совместно с военными. На ресурсах оккупанта появились сообщения с призывами к кибератаке на сайт Одесского городского совета.

Всего с начала полномасштабного вторжения России Служба безопасности Украины нейтрализовала более 270 кибератак. Среди них были хакерские нападения на органы власти, операторы связи и СМИ.

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