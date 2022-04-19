Военные пограничных служб Украины и Молдовы на плавсредствах по Днестру проводят проверку берегов реки и островов.

Соответствующую информацию 19 апреля опубликовали в пресс-службе ГПСУ, показав интересные фотографии.

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Украинские и молдавские пограничники возобновили совместные патрулирования государственной границы,

– указывают в ведомстве.

Практика совместных патрулей на линии разграничения была введена еще в 2012 году в рамках Межправительственного соглашения и Протокола пограничных ведомств обеих стран.

Однако из-за вторжения России на территорию Украины одновременные проверки местности были приостановлены.

Украинские и молдавские пограничники возобновили совместные патрулирования на границе / Фото ГПСУ

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