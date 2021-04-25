Военно-морские Силы ВСУ приняли участие в начальной конференции по планированию учений ВМС Турции Dogu Akdeniz 2021.

О чем говорили на конференции

Участники мероприятия рассмотрели вопросы определения общей концепции учений, согласование предварительного состава сил, которые планируют привлечь.

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В то же время представители ВМС ВСУ обсудили формат участия украинской стороны, в частности, привлечение наших офицеров в состав многонационального штаба учений, а также их стажировку на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) во время маневров.

В связи с пандемией COVID-19 начальная конференция по планированию вышеупомянутого обучения состоялась в режиме онлайн.

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Стоит отметить, что Dogu Akdeniz 2021 ( "Восточное Средиземноморье – 2021") должны состояться в конце года в Западной части Средиземного моря.