Військово-морські Сили ЗСУ взяли участь у початковій конференції з планування навчань ВМС Туреччини Dogu Akdeniz 2021.

Про що говорили під час конференції

Учасники заходу розглянули питання щодо визначення загальної концепції навчань, узгодження попереднього складу сил, що планують залучити.

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Водночас представники ВМС ЗСУ обговорили формат участі української сторони, зокрема, залучення наших офіцерів до складу багатонаціонального штабу навчань, а також їхнє стажування на борту корветів ВМС Туреччини класу ADA (MILGEM) під час маневрів.

У зв'язку з пандемією COVID-19 початкова конференція з планування вищезазначеного навчання відбулась у режимі онлайн.

Зверніть увагу! Українські моряки 26 березня завершили курс підготовки на патрульних катерах типу "Айленд". Навчання вони проходили в американському місті Балтимор.

Варто зазначити, що Dogu Akdeniz 2021 ("Східне Середземномор’я – 2021") мають відбутись наприкінці року у Західній частині Середземного моря.