Журналисты получили список фигурантов расследования ДБР по "Батальону Монако". Это фильм, персонажами которого стали олигархи Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев и другие.

Олигархи разбегаются из Украины на чартерах и собственных самолетах, – СМИ

Против олигархов открыли уголовное производство

Производство открыли 17 августа по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Олигархов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного положения.

Список фигурантов расследования ДБР:

Абрамович Игорь Александрович

Абрамович Елена Анатольевна

Столар Михаил Леонидович

Столар Вадим Михайлович

Суркис Игорь Рахмевич

Пузанов Александр Геннадьевич

Вязмикин Сергей Анатольевич

Вязмикина Оксана Александровна

Ермолаев Вадим Владимирович

Мостовой Алексей Александрович

Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна

Карпюк Артур Теофилович

Головешко Петр Иванович

Вафин Вадим Александрович

Мельничук Наталья Николаевна

Шарфиов Тимур Юсуб Оглы

Гольдштейн Юрий Александрович

Сахарова (Пащенко) Иванна Валерьевна

Ядловский Николай Владимирович

Котилевская Олеся Ивановна

Бойко Алексей Григорьевич

Скоробогач Владимир Иванович

Скоробогач Мария Владимировна

Скоробогач Лилия Федоровна

Грицак Юрий Петрович

Дегтярь Наталья Геннадиевна

Дегтярь Екатерина Владимировна

Марцинюк Евгений Александрович

Лауринаичуте Яна Андреевна

Божик Василий Васильевич

Титаренко Олег Николаевич

Ковалева Наталья Александровна

Ковалев Александр Михайлович

Коваленко Наталья Викторовна

Минакова Яна Георгиевна

Минакова Алена Андреевна

Лученко Валентина Николаевна

Марчук Ирина Александровна

Табалов Сергей Александрович

Табалов Андрей Александрович

Табалова Ксения Викторовна

Цимбалова Хелена Федоровна

Винниченко Анна Александровна

Назаренко Владислав Сергеевич

Назаренко Сергей Леонидович

Величко Юрий Васильевич

Шевченко Сергей Игоревич

Вернудин Олег Иванович

Тищенко Елена Александровна

Девятов Денис Алексеевич

Астапов Андрей Юрьевич

Астапова Наталья Сергеевна

Барабаш Дмитрий Викторович

Станевичюс Алина Эдгаровна

Храмцов Александр Владимирович

Каливошко Эдуард Михайлович

Бородулина Юлия Олеговна

Андриканыч Кристина Ивановна

Боярчук Игорь Степанович

Даниил Борис Васильевич

Веретенников Виталий Сергеевич

Рудь Николай Владимирович

Рабенко Анна Юрьевна

Глоба Анатолий Михайлович

Афонина Анна Рубиновна

Александров Дмитрий Андреевич

Александров Андрей Николаевич

Губан Сергей Николаевич

Ковтун Виктория Витальевна

Оксаметная Валерия Геннадиевна

Хомутынник Юрий Юрьевич

Хомутынник Виталий Юрьевич

Монах Юрий Петрович

Назарко Роксоляна Олеговна

Мацюк Юлия Олеговна

Цымбалова Ирина Анатольевна

Щербановский Андрей Анатольевич

Шевченко Валентина Александровна

Шевченко Оксана Николаевна

Баран Сергей Васильевич

Алексеенко Виталий Федорович

Мухалов Андрей Сергеевич

Эйдельнант Андрей Юрьевич

Завадская Наталья Андреевна

Украинских олигархов лишают гражданства

Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и других. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

Ранее в сети народный депутат Власенко опубликовал указ №502/2022 Президента Украины, изданный 18 июля 2022 года. В тексте говорится о лишении гражданства 10 человек.

Среди них – Игорь Коломойский, олигарх и политик, Игорь Васильковский, действующий нардеп от партии "Слуга народа", Вадим Рабинович, нардеп от ОПЗЖ, Геннадий Корбан, предприниматель и политик из Днепропетровщины.

Как и на чем зарабатывают топовые украинские олигархи: смотрите видео