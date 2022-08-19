Журналисты получили список фигурантов расследования ДБР по "Батальону Монако". Это фильм, персонажами которого стали олигархи Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев и другие.
Олигархи разбегаются из Украины на чартерах и собственных самолетах, – СМИ
Против олигархов открыли уголовное производство
Производство открыли 17 августа по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Олигархов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного положения.
Список фигурантов расследования ДБР:
- Абрамович Игорь Александрович
- Абрамович Елена Анатольевна
- Столар Михаил Леонидович
- Столар Вадим Михайлович
- Суркис Игорь Рахмевич
- Пузанов Александр Геннадьевич
- Вязмикин Сергей Анатольевич
- Вязмикина Оксана Александровна
- Ермолаев Вадим Владимирович
- Мостовой Алексей Александрович
- Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
- Карпюк Артур Теофилович
- Головешко Петр Иванович
- Вафин Вадим Александрович
- Мельничук Наталья Николаевна
- Шарфиов Тимур Юсуб Оглы
- Гольдштейн Юрий Александрович
- Сахарова (Пащенко) Иванна Валерьевна
- Ядловский Николай Владимирович
- Котилевская Олеся Ивановна
- Бойко Алексей Григорьевич
- Скоробогач Владимир Иванович
- Скоробогач Мария Владимировна
- Скоробогач Лилия Федоровна
- Грицак Юрий Петрович
- Дегтярь Наталья Геннадиевна
- Дегтярь Екатерина Владимировна
- Марцинюк Евгений Александрович
- Лауринаичуте Яна Андреевна
- Божик Василий Васильевич
- Титаренко Олег Николаевич
- Ковалева Наталья Александровна
- Ковалев Александр Михайлович
- Коваленко Наталья Викторовна
- Минакова Яна Георгиевна
- Минакова Алена Андреевна
- Лученко Валентина Николаевна
- Марчук Ирина Александровна
- Табалов Сергей Александрович
- Табалов Андрей Александрович
- Табалова Ксения Викторовна
- Цимбалова Хелена Федоровна
- Винниченко Анна Александровна
- Назаренко Владислав Сергеевич
- Назаренко Сергей Леонидович
- Величко Юрий Васильевич
- Шевченко Сергей Игоревич
- Вернудин Олег Иванович
- Тищенко Елена Александровна
- Девятов Денис Алексеевич
- Астапов Андрей Юрьевич
- Астапова Наталья Сергеевна
- Барабаш Дмитрий Викторович
- Станевичюс Алина Эдгаровна
- Храмцов Александр Владимирович
- Каливошко Эдуард Михайлович
- Бородулина Юлия Олеговна
- Андриканыч Кристина Ивановна
- Боярчук Игорь Степанович
- Даниил Борис Васильевич
- Веретенников Виталий Сергеевич
- Рудь Николай Владимирович
- Рабенко Анна Юрьевна
- Глоба Анатолий Михайлович
- Афонина Анна Рубиновна
- Александров Дмитрий Андреевич
- Александров Андрей Николаевич
- Губан Сергей Николаевич
- Ковтун Виктория Витальевна
- Оксаметная Валерия Геннадиевна
- Хомутынник Юрий Юрьевич
- Хомутынник Виталий Юрьевич
- Монах Юрий Петрович
- Назарко Роксоляна Олеговна
- Мацюк Юлия Олеговна
- Цымбалова Ирина Анатольевна
- Щербановский Андрей Анатольевич
- Шевченко Валентина Александровна
- Шевченко Оксана Николаевна
- Баран Сергей Васильевич
- Алексеенко Виталий Федорович
- Мухалов Андрей Сергеевич
- Эйдельнант Андрей Юрьевич
- Завадская Наталья Андреевна
Украинских олигархов лишают гражданства
Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и других. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.
Ранее в сети народный депутат Власенко опубликовал указ №502/2022 Президента Украины, изданный 18 июля 2022 года. В тексте говорится о лишении гражданства 10 человек.
Среди них – Игорь Коломойский, олигарх и политик, Игорь Васильковский, действующий нардеп от партии "Слуга народа", Вадим Рабинович, нардеп от ОПЗЖ, Геннадий Корбан, предприниматель и политик из Днепропетровщины.
Как и на чем зарабатывают топовые украинские олигархи: смотрите видео