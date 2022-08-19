Журналисты получили список фигурантов расследования ДБР по "Батальону Монако". Это фильм, персонажами которого стали олигархи Константин Жеваго, братья Игорь и Григорий Суркисы, застройщик из Днепра Вадим Ермолаев и другие.

Олигархи разбегаются из Украины на чартерах и собственных самолетах, – СМИ

Против олигархов открыли уголовное производство

Производство открыли 17 августа по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Олигархов будут проверять на предмет организации незаконной переправки через границу и использования служебного положения.

Список фигурантов расследования ДБР:

  • Абрамович Игорь Александрович
  • Абрамович Елена Анатольевна
  • Столар Михаил Леонидович
  • Столар Вадим Михайлович
  • Суркис Игорь Рахмевич
  • Пузанов Александр Геннадьевич
  • Вязмикин Сергей Анатольевич
  • Вязмикина Оксана Александровна
  • Ермолаев Вадим Владимирович
  • Мостовой Алексей Александрович
  • Мосцева (Порицкая) Руслана Александровна
  • Карпюк Артур Теофилович
  • Головешко Петр Иванович
  • Вафин Вадим Александрович
  • Мельничук Наталья Николаевна
  • Шарфиов Тимур Юсуб Оглы
  • Гольдштейн Юрий Александрович
  • Сахарова (Пащенко) Иванна Валерьевна
  • Ядловский Николай Владимирович
  • Котилевская Олеся Ивановна
  • Бойко Алексей Григорьевич
  • Скоробогач Владимир Иванович
  • Скоробогач Мария Владимировна
  • Скоробогач Лилия Федоровна
  • Грицак Юрий Петрович
  • Дегтярь Наталья Геннадиевна
  • Дегтярь Екатерина Владимировна
  • Марцинюк Евгений Александрович
  • Лауринаичуте Яна Андреевна
  • Божик Василий Васильевич
  • Титаренко Олег Николаевич
  • Ковалева Наталья Александровна
  • Ковалев Александр Михайлович
  • Коваленко Наталья Викторовна
  • Минакова Яна Георгиевна
  • Минакова Алена Андреевна
  • Лученко Валентина Николаевна
  • Марчук Ирина Александровна
  • Табалов Сергей Александрович
  • Табалов Андрей Александрович
  • Табалова Ксения Викторовна
  • Цимбалова Хелена Федоровна
  • Винниченко Анна Александровна
  • Назаренко Владислав Сергеевич
  • Назаренко Сергей Леонидович
  • Величко Юрий Васильевич
  • Шевченко Сергей Игоревич
  • Вернудин Олег Иванович
  • Тищенко Елена Александровна
  • Девятов Денис Алексеевич
  • Астапов Андрей Юрьевич
  • Астапова Наталья Сергеевна
  • Барабаш Дмитрий Викторович
  • Станевичюс Алина Эдгаровна
  • Храмцов Александр Владимирович
  • Каливошко Эдуард Михайлович
  • Бородулина Юлия Олеговна
  • Андриканыч Кристина Ивановна
  • Боярчук Игорь Степанович
  • Даниил Борис Васильевич
  • Веретенников Виталий Сергеевич
  • Рудь Николай Владимирович
  • Рабенко Анна Юрьевна
  • Глоба Анатолий Михайлович
  • Афонина Анна Рубиновна
  • Александров Дмитрий Андреевич
  • Александров Андрей Николаевич
  • Губан Сергей Николаевич
  • Ковтун Виктория Витальевна
  • Оксаметная Валерия Геннадиевна
  • Хомутынник Юрий Юрьевич
  • Хомутынник Виталий Юрьевич
  • Монах Юрий Петрович
  • Назарко Роксоляна Олеговна
  • Мацюк Юлия Олеговна
  • Цымбалова Ирина Анатольевна
  • Щербановский Андрей Анатольевич
  • Шевченко Валентина Александровна
  • Шевченко Оксана Николаевна
  • Баран Сергей Васильевич
  • Алексеенко Виталий Федорович
  • Мухалов Андрей Сергеевич
  • Эйдельнант Андрей Юрьевич
  • Завадская Наталья Андреевна

Украинских олигархов лишают гражданства

Владимир Зеленский лишил гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Вадима Рабиновича и других. Об этом 24 каналу сообщил советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко.

Ранее в сети народный депутат Власенко опубликовал указ №502/2022 Президента Украины, изданный 18 июля 2022 года. В тексте говорится о лишении гражданства 10 человек.

Среди них – Игорь Коломойский, олигарх и политик, Игорь Васильковский, действующий нардеп от партии "Слуга народа", Вадим Рабинович, нардеп от ОПЗЖ, Геннадий Корбан, предприниматель и политик из Днепропетровщины.

Как и на чем зарабатывают топовые украинские олигархи: смотрите видео