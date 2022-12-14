Зеленскому передали Вифлеемский огонь миру

Сегодня, 14 декабря, его передали Президенту Украины Владимиру Зеленскому. После этого огонь, который приехал в Украину из Австрии, отправится на фронт к украинским защитникам.

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Зеленский подчеркнул, что Украина никого не боится и будет стоять до победы, а огонь мира – символ этого.

Вифлеемский огонь мира в этом году особенный. Это символ того, что мы никого не боимся и будем стоять до победы, каждый на своем месте. После меня огонь будет на фронте – будет давать энергию нашим воинам, защищающим Украину,

– заявил Зеленский.

Глава нашего государства подчеркнул, что на фронте огонь мира нужен больше всего.

Как передавали Вифлеемский огонь мира: смотрите видео

Куда еще передавали Вифлеемский огонь миру

Пластуны принесли его в Михайловский златоверхий собор, где все желающие смогут в течение рождественских праздников зажечь от него свечу и принести Огонь в свой дом.

12 декабря представители Пласта во Львове передали городу Вифлеемский огонь мира.

Также передали Вифлеемский огонь мира Укрзализныци. Теперь он будет распространяться по Украине еще быстрее.