Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру

Сьогодні, 14 грудня, його передали Президенту України Володимиру Зеленському. Після цього вогонь, який "приїхав" до України з Австрії, "вирушить" на фронт до українських захисників.

Головне Ранкова атака на Київ і потужні втрати росіян на Запоріжжі: хронологія 294 дня війни

Зеленський наголосив, що Україна нікого не боїться та стоятиме до перемоги, а вогонь миру – є символом цього.

Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну,

– заявив Зеленський.

Очільник нашої держави підкреслив, що на фронті вогонь миру потрібен найбільше.

Як передавали Вифлеємський вогонь миру: дивіться відео

Куди ще передавали Вифлеємський вогонь миру

Пластуни принесли його у Михайлівський золотоверхий собор, де всі охочі зможуть протягом різдвяних свят запалити від нього свічечку та принести Вогонь у свій дім.

12 грудня представники осередку Пласту у Львові передали місту Вифлеємський вогонь миру.

Також передали Вифлеємський вогонь миру Укрзалізниці. Тепер він ширитиметься Україною ще швидше.