Зеленському передали Вифлеємський вогонь миру
Сьогодні, 14 грудня, його передали Президенту України Володимиру Зеленському. Після цього вогонь, який "приїхав" до України з Австрії, "вирушить" на фронт до українських захисників.
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Зеленський наголосив, що Україна нікого не боїться та стоятиме до перемоги, а вогонь миру – є символом цього.
Вифлеємський вогонь миру цьогоріч особливий. Це символ того, що ми нікого не боїмося й стоятимемо до перемоги, кожний на своєму місці. Після мене вогонь буде на фронті – даватиме енергію нашим воїнам, які захищають Україну,
– заявив Зеленський.
Очільник нашої держави підкреслив, що на фронті вогонь миру потрібен найбільше.
Як передавали Вифлеємський вогонь миру: дивіться відео
Куди ще передавали Вифлеємський вогонь миру
- Пластуни принесли його у Михайлівський золотоверхий собор, де всі охочі зможуть протягом різдвяних свят запалити від нього свічечку та принести Вогонь у свій дім.
- 12 грудня представники осередку Пласту у Львові передали місту Вифлеємський вогонь миру.
- Також передали Вифлеємський вогонь миру Укрзалізниці. Тепер він ширитиметься Україною ще швидше.
Вже зовсім скоро із Києва Вогонь відправиться у всі регіони України, зокрема і на деокуповані території.