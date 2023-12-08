В 2000-х телеэфиры заполонило российское дерьмо

Есть такой социальный запрос молодежи смотреть на асоциальное быдло. В других странах это будет какой-то рэп о тяжелой судьбе наркодилера и буднях сутенеров, а на территории бывшего СССР – это что-то стилизованное под "Бумер-Брат-Менты".

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Пока быдло в детстве наигрывается в пацанов, ему еще подбрасывают сногсшибательные фильмы на русском о буднях питерских оперов и легендарные сериалы "Солдаты-Кадеты-Курсанты".

В 90-е нам удалось вырасти поколением, до которого еще не доехали российские сериалы. Одиночные киносаги из Венесуэлы и Бразилии где-то на заднем плане "Санта-Барбары" в 2000-х полностью заменили российским дерьмом, или дерьмом для российского зрителя, чтобы и вашим, и нашим.

Было когда-то так, что по известным телеканалам часами шли немецкие фильмы 70 – 90-х годов – такие дешевые сериалы ни о чем, но цветные. А еще были всякие молодежные "Хелен и друзья", "Беверли Гилз" и "Друзья". Однако как-то постепенно их заменили русским мылом.

Большинство россиян, допрашиваемых Золкиным, никогда не смотрели эти западные сериалы. Они росли на "Солдатах" и "Кадетах". Сочувствовали героям "Бумера" и грустили потому, что не успели на бурные 90-е. Пацан шел к успеху, но тупо не везло. Сюда добавляются "радио-шансоны" и общая глорификация быдла.

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Что изменилось с того времени? Родители, которые краем глаза смотрели "Солдаты", "Курсанты" и "Кадеты", а затем "Нашу Няню" и другой трэш, не видят ничего плохого в том, что их дети вырастут таким же скотом. На этот раз без радио "Шансона" и канала НТВ, но с красивыми сериалами о бандюках и тяжелой судьбе гопника и сутенера.

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Яблоко от яблони недалеко падает, особенно когда родители недалеки. Лечится это украинизацией и кучей украинского контента. Не хотите снимать на украинском о тюрьме, то снимайте на украинском о подростковых страданиях и какие-то обыденные истории. К сюжетным линиям добавляйте дядю-программиста, знакомого гастарбайтера, соседа миллионера-айтишника и брата в "Азове".

Нет сомнений в том, что у россиян на "Солдатах" вырастет очередное поколение, готовое убивать украинцев. Как собираются в Украине растить поколение, которое потом еще раз не пойдет голосовать за какого-нибудь зека, я не знаю.