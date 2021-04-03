Государственная пограничная служба Украины примет участие в украинско-британских учениях COSSACK MACE – 2021. Военные учения запланированы на лето 2021 года.

Учения проведут на базе одного из учебных центров Вооруженных сил Украины. Среди целей учений: усовершенствовать совместное планирование и выполнение операций батальонно-тактического уровня.

Важно Из-за угроз из России авиакомпаниям из Канады советуют быть осторожными при полетах над Украиной

Выучка позволит улучшить слаженность действий украинских военных подразделений и подразделений НАТО во время оборонительных и наступательных операций.

Учения также позволят имплементировать лучшие практики ведения операций с учетом опыта, который украинские вооруженные формирования получили во время проведения ООС.

Отметим, что с 29 марта по 2 апреля наши пограничники приняли участие в главной конференции по планированию учений.

Обратите внимание! Ранее заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец заявлял, что одним из путей улучшения ситуации по безопасности из-за агрессивных действий России могут стать военные учения Украины и НАТО.

Обострение на Донбассе: главное

В последнее время боевики на Донбассе активизировались. Серьезное обострение произошло 26 марта. Тогда в районе Шумов в результате обстрела оккупантов погибли 4 наших военных, еще 2 – получили ранения.

А уже в конце марта украинская разведка зафиксировала, что Россия стягивает армию и тяжелое вооружение к границе с Украиной. Вероятно, Кремль хочет продвинуться вглубь нашей страны.

Кроме того, государство-агрессор под видом учений уже подняло военную авиацию в регионах, граничащих с нашей границей.

В ответ на агрессивные действия России США приводит свое войско в полную боевую готовность. В то же время глава США Джо Байден подчеркнул, что Штаты не оставят Украину без поддержки.



Расположение группировок РФ вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала