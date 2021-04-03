Из-за угрозы из России авиакомпаниям из Канады советуют быть осторожными в полетах над Украиной
В уряді Канади порекомендували місцевим авіакомпаніям бути особливо обережними під час польотів на Україною. Причиною цього рішення стали дії Росії, яка стягує свої війська до кордонів нашої держави.
Источник:Министерство транспорта Канады
Авиаоператорам и владельцам самолетов посоветовали соблюдать меры предосторожности в воздушном пространстве Киева, Одессы и Львова. В то же время призвали не осуществлять должности в Днепре и Симферополе.
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Потенциальный риск от повышенной военной активности и специального противовоздушной вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и недоразумением,
– добавили в министерстве.
Ситуация на Донбассе: что известно
- За прошедшие сутки, 2 апреля, российские оккупационные войска 21 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- В результате вражеских атак двое защитников Украины получили ранения.
- С начала текущих суток, 3 апреля, боевики 1 раз атаковали позиции ООС.
Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала
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