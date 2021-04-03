В уряді Канади порекомендували місцевим авіакомпаніям бути особливо обережними під час польотів на Україною. Причиною цього рішення стали дії Росії, яка стягує свої війська до кордонів нашої держави.

Авиаоператорам и владельцам самолетов посоветовали соблюдать меры предосторожности в воздушном пространстве Киева, Одессы и Львова. В то же время призвали не осуществлять должности в Днепре и Симферополе.

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Потенциальный риск от повышенной военной активности и специального противовоздушной вооружения на Крымском полуострове, а также угроза, связанная с просчетами и недоразумением,

– добавили в министерстве.

Обратите внимание! Европейские страны тщательно следят за действиями России и ситуацией на Донбассе. Масштабная эскалация конфликта приведет к соответствующим последствиям для государства-оккупанта.

Ситуация на Донбассе: что известно

За прошедшие сутки, 2 апреля, российские оккупационные войска 21 раз нарушили режим тишины на Донбассе.

В результате вражеских атак двое защитников Украины получили ранения.

С начала текущих суток, 3 апреля, боевики 1 раз атаковали позиции ООС.



Расположение группировок России вдоль госграницы Украины / Инфографика 24 канала