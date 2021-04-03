Через загрози з Росії авіакомпаніям з Канади радять бути обережними при польотах над Україною
В уряді Канади порекомендували місцевим авіакомпаніям бути особливо обережними під час польотів над Україною. Причиною цього рішення стали дії Росії, яка стягує свої війська до кордонів нашої держави.
Джерело:Міністерство транспорту Канади
Авіаоператорам та власникам літаків порадили дотримуватися заходів обережності у повітряному просторі Києва, Одеси та Львова. Водночас закликали не здійснювати посадки у Дніпрі та Сімферополі.
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Потенційний ризик від підвищеної військової активності та спеціального протиповітряного озброєння на Кримському півострові, а також загроза, пов'язана з прорахунками та непорозумінням,
– додали у міністерстві.
Ситуація на Донбасі: що відомо
- Протягом минулої доби, 2 квітня, російські окупаційні війська 21 раз порушили режим тиші на Донбасі.
- Унаслідок ворожих атак двоє захисників України зазнали поранень.
- З початку поточної доби, 3 квітня, бойовики 1 раз атакували позиції ООС.
Розташування угруповань Росії вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу
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