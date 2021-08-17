Украинские пожарные помогли спасти два населенных пункта Греции от масштабных пожаров

Украинские пожарные при поддержке международной горно-металлургической группы компаний Метинвест Рината Ахметова поехали в Грецию помогать бороться с масштабными лесными пожарами. С их помощью удалось спасти два населенных пункта – Спатари и Метохи.

Отряд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в составе 100 человек, успешно выполнили возложенную на них задачу по тушению лесных пожаров в Греции. 16 августа спасатели вернулись домой, приземлившись в киевском аэропорту "Жуляны".

Сводным отрядом ГСЧС ликвидированы отдельные очаги пожара фронтом более 19 тыс. метров, глубиной до 60 м, ликвидирован низовой пожар на площади 1,7 га и верховая площадь 350 кв. метров, спасены 2 населенных пункта Спатари и Метохи,

– говорится в сообщении ГСЧС.

В указанных населенных пунктах украинские пожарные спасли 27 жилых домов, культовое сооружение, 33 хозяйственные постройки, зернохранилище, приют для собак, 54 улья и стадо овец, а также 23 гектара оливкового и фигового сада.

Благодаря украинской промышленной компании Метинвест, которая оперативно включилась в процесс и оплатила рейс самолета в обе стороны, стал возможен перелет украинских спасателей.

Отметим, это не первый раз, когда компания проявляет инициативу в подобных общественно важных вопросах. В прошлом году Метинвест профинансировал вылет самолета из Китая с гуманитарным грузом для помощи Украине в противостоянии распространению COVID-19.