Как украинские предприниматели и активисты помогают преодолевать пандемию: видео

Мир оказался неготовым к пандемии - ведь масштаб COVID-2019 трудно было предугадать, а бюрократическим аппаратам требуется время для разработки и выбора эффективных мер борьбы.

Гражданское общество как в мире в целом, так и в Украине стало одним из движущих факторов борьбы с болезнью и последствиями пандемии. Видео о 40 инициативах, которые спасают ситуацию в Украине сегодня, создал медиапроект Ukraїner.

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"Кто-то из них шьет защитную одежду, кто-то собирает деньги, другие же – подвозят медиков или кормят стариков и малоимущих", – говорится в описании к видео.

Среди прочего, в видео вы можете увидеть, как дизайнер одежды перепрофилировалась на пошив масок для семей погибших защитников Украины, простые украинцы делают защитные щитки для медиков, сельский голова вместе с общиной изготавливает антисептики, волонтеры оказывают психологическую помощь, а рестораны готовят обеды для медиков.

Смотрите видео от Ukraїner: Кризис объединяет

Что известно об Ukraїner?

Это волонтерский медиапроект, который в исследовательских экспедициях открывает настоящую, неожиданную, интересную и аутентичную Украину. К работе над проектом привлечено более 300 волонтеров, а материалы Ukraїner выходят на десяти языках.