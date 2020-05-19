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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19
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ДМИТРО ГОРДОН КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ВЕРХОВНА РАДА КОРОНАВІРУС COVID-19

Як українські підприємці та активісти допомагають долати пандемію: відео

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Маски, виготовлені українськими підприємцями
Маски, виготовлені українськими підприємцями / ukrainer.net

Світ виявився неготовим до пандемії - адже масштаб COVID-2019 Важко було передбачити, а бюрократичним апаратам потрібен час для розробки та виділення ефективних заходів боротьби.

Громадянське суспільство як у світі загалом, так і в Україні стало одним із провідників боротьби із хворобою та наслідками пандемії. Відео про 40 ініціатив, що рятують ситуацію в Україні сьогодні, створив медіапроект Ukraїner.

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"Хтось із них шиє захисний одяг, хтось збирає гроші, інші ж – підвозять медиків або годують стареньких та малозабезпечених", – йдеться у описі до відео.

Серед усього, у відео ви можете побачити, як дизайнерка одягу перепрофілювалась на пошиття масок для родин загиблих захисників України, прості українці роблять захисні щитки для медиків, сільський голова разом з громадою виготовляє антисептики, волонтери надають психологічну допомогу, а ресторани готують обіди для медиків.

Дивіться відео від Ukraїner: Криза, що об'єднує

Що відомо про Ukraїner?Це волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну. До роботи над проєктом залучено понад 300 волонтерів, а матеріали Ukraїner виходять десятьма мовами.

Автор: Олег Терещенко
Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Волонтери
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