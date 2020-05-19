Як українські підприємці та активісти допомагають долати пандемію: відео

Світ виявився неготовим до пандемії - адже масштаб COVID-2019 Важко було передбачити, а бюрократичним апаратам потрібен час для розробки та виділення ефективних заходів боротьби.

Громадянське суспільство як у світі загалом, так і в Україні стало одним із провідників боротьби із хворобою та наслідками пандемії. Відео про 40 ініціатив, що рятують ситуацію в Україні сьогодні, створив медіапроект Ukraїner.

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"Хтось із них шиє захисний одяг, хтось збирає гроші, інші ж – підвозять медиків або годують стареньких та малозабезпечених", – йдеться у описі до відео.

Серед усього, у відео ви можете побачити, як дизайнерка одягу перепрофілювалась на пошиття масок для родин загиблих захисників України, прості українці роблять захисні щитки для медиків, сільський голова разом з громадою виготовляє антисептики, волонтери надають психологічну допомогу, а ресторани готують обіди для медиків.

Дивіться відео від Ukraїner: Криза, що об'єднує

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