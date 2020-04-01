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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні покажуть життя людей на карантині: Ukraїner запускає новий проєкт

      - Читать новость на русском
      Карантин вдома / Andrea Piacquadio, Pexels

      Суспільно-культурний медіа-проєкт Ukraїner про експедиції Україною тепер зніматиме відео про історії людей на карантині.

      Для цього не потрібно виходити з дому, потрібно просто записати відео з самоізоляції. Про це в ефірі 24 каналу розповів засновник проєкту Богдан Логвиненко.

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      Через карантин група волонтерів проєкту наразі не може подорожувати Україною та знімати нові дослідження географічних відкриттів та мультикультурності. Однак у засновників з'явилася ідея у цей час більше уваги приділити не місцям, а людям.

      Ми зараз закликаємо всіх, хто може, знімати себе на карантині і надсилати нам. Не потрібно для цього виходити на вулицю. Ми будемо робити історії про людей і про те, як вони зараз переживають карантин,
      – зазначив Логвиненко.

      Також він додав, що Ukraїner зараз активно випускатиме той матеріал, який вже назнімали, але не встигли випустити. "На щастя, ми знімали завжди більше. В нас є історії, які ми ще не встигли випустити з експедиції", – пояснив засновник проєкту.

      Логвиненко підкреслив, що після карантину вони повернуться до експедиції, і для цього їм потрібні будуть нові охочі волонтери.

      "В нас кожен рік все активніший і активніший. Якщо ми починали з кількох людей, то 2019 року це вже було 300 волонтерів, які долучилися до проєкту. У нас одночасно 3 знімальні групи подорожували Україною. Коли закінчиться карантин, нам доведеться розширитися ще більше. Вчора ми оголосили, що активно залучаємо нових волонтерів до проєкту", – сказав засновник Ukraїner.

      Щоб долучитися до проєкту або надіслати відео з карантину – можна написати на сторінку Ukraїner в фейсбуці.

      Дивіться відео: засновник Ukraїner розповів про подальші плани проєкту

      Більше проєктів від Ukraїner  можна прочитати тут.

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020
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