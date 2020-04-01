В Украине будут выпускать ролики с историями людей на карантине: как стать героем

Общественно-культурный медиа-проект Ukraїner об экспедициях по Украине теперь будет снимать видео-истории людей на карантине.

Для этого не нужно выходить из дома, нужно просто записать видео на самоизоляции. Об этом в эфире 24 канала рассказал основатель проекта Богдан Логвиненко.

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Из-за карантина группа волонтеров проекта пока не может путешествовать по Украине и снимать новые исследования географических открытий и мультикультурности. Однако у основателей появилась идея в настоящее время больше внимания уделить не месту, а людям.

Мы сейчас призываем всех, кто может, снимать себя на карантине и присылать нам. Не нужно для этого выходить на улицу. Мы будем делать истории о людях и о том, как они сейчас переживают карантин,

– отметил Логвиненко.

Также он добавил, что Ukraїner сейчас активно будет выпускать тот материал, который уже наснимали, но не успели выпустить. "К счастью, мы снимали всегда больше. У нас есть истории, которые мы не успели выпустить из экспедиций", – объяснил основатель проекта.

Логвиненко подчеркнул, что после карантина они вернутся к экспедициям, и для этого им нужны будут новые желающие волонтеры.

"У нас каждый год все активнее и активнее. Если мы начинали с нескольких человек, то в 2019 годуэто уже было 300 волонтеров, которые присоединились к проекту. У нас одновременно 3 съемочные группы путешествовали по Украине. Когда закончится карантин, нам придется расшириться еще больше. Вчера мы объявили, что активно привлекаем новых волонтеров к проекту", – сказал основатель Ukraїner.

Чтобы присоединиться к проекту или отправить видео из карантина – можно написать на страницу Ukraїner в Фейсбуке.

Смотрите видео: основатель Ukraїner рассказал о дальнейших планах проекта

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