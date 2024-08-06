Владимир Зеленский 6 августа сообщил, что на ракетную программу направили дополнительное финансирование, передает 24 Канал.

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Зеленский анонсировал увеличение производства украинских ракет

Глава государства подчеркнул важность собственных дронов и ракет. Отметил, что на Ставке обсудили потребность Сил обороны до конца года и динамику производства.

Были доклады министра обороны Рустема Умерова, вице-премьера по инновациям Михаила Федорова и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина.

Решением Ставки направили дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше,

– подчеркнул президент.

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Также Верховный Главнокомандующий отметил, что был еще один доклад главы Минобороны, – по насыщению оружием и техникой дополнительных бригад.

"Активно работаем с партнерами", – заявил Владимир Зеленский.