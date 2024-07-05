В частности, он заявил, что Украина поставила себе задачу вдвое увеличить силу нашего воздушного щита. По его словам, "сегодня начало этого".

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Зеленский провел совещание относительно украинской ракетной программы

Сегодня провел совещание по нашей ракетной программе. Я благодарен каждому и каждой, кто работает ради нее, и приближает абсолютно справедливую нашу способность действительно ощутимо отвечать России на эту агрессию,

– заявил президент.

По его словам, этот вопрос непосредственно касается глобальной стабильности и безопасности. Он отметил, что в Кремле должны знать, что безнаказанными они не останутся и обязательно будут отвечать за свои преступления.

Уже неоднократно отмечалось о серийном производстве и создании новых образцов ракет с помощью этой программы. В апреле 2024 года Зеленский в своем обращении также сообщал о "положительных результатах".

К слову, Россия до сих пор продолжает получать титан от других стран. С помощью этого сырья агрессор производит "Кинжалы", "Калибры", "Х-101" и другое оружие, которым ежедневно терроризирует Украину.

Титановые руды и концентраты ввозят в страну-агрессора преимущественно из дружественных стран. Но одним из основных поставщиков ценного сырья оказалась австрийская компания Osttor. Более того, она принадлежит гражданам Украины и только за время полномасштабной войны завезла агрессору сырья на 5,5 миллионов долларов.