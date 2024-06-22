Титановые руды и концентраты ввозят в страну-агрессора преимущественно из дружественных стран. Но одним из основных поставщиков ценного сырья оказалась австрийская компания Osttor. Более того, она принадлежит гражданам Украины и только за время полномасштабной войны завезла агрессору сырья на 5,5 миллионов долларов.

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Справка. Титан – металл, который изготавливают из титановых руд и используют в военной авиации, ракетостроении, судостроении, производстве стрелкового оружия. Он прочный, как сталь, но при этом почти вдвое легче. Использование этого металла в изготовлении ракет существенно увеличивает дальность полетов и маневренность. Все российские боевые тактические ракеты содержат детали из титана.

Кто поставлял и поставляет титан в Россию

С 2020 по 2022 год наибольшее количество титановой руды Россия импортировала из Украины (поставщиком был ООО "Демуринский ГОК"), а также из Вьетнама.

Уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину больше всего титановой руды агрессору завезла австрийская компания Osttor. Как ни странно, она тоже принадлежит гражданам Украины.

На официальном сайте Osttor Beteiligungs Und Handelsgesellschaft MBH указано, что она размещена в Вене и организует грузовые перевозки для компаний и внешних клиентов, торгует энергетикой и полезными ископаемыми.

Согласно реестру, фирма основана в 2013 году австрийцами, но уже в 2016 году бенефициаром компании стал гражданин Украины – 37-летний Юрий Перцев, который приобрел 100% акций за 35 тысяч долларов. Директором фирмы назначили его жену Марию Перцеву.

Что известно о владельце

В Украине Юрий Перцев обвиняемый в уголовном производстве как бывший заместитель председателя правления ПАО "Объединенная горно-химическая компания" Руслана Журило.

По версии следствия, в течение 2014 – 2016 годов Журило и Перцев с целью получения неправомерной выгоды продавали титаносодержащие руды по заниженным ценам через компании-посредники. Убытки государству от такой деятельности оцениваются в 13 миллионов долларов. Судебное разбирательство продолжается до сих пор.

Однако важнее, по данным таможенных баз, до и после начала полномасштабного вторжения России в Украину компания Osttor поставляла титаносодержащие руды российским предприятиям ВПК конкретно для изготовления вооружения и военной техники.

Производителем продукции, которую поставляла компания, указывалась компания Hunan Minmetals Antimony апԁ Titanium Limited из Вьетнама.