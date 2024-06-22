Титанові руди та концентрати ввозять до країни-агресорки переважно з дружніх країн. Але одним з основних постачальників цінної сировини виявилась австрійська компанія Osttor. Ба більше, вона належить громадянам України і лише за час повномасштабної війни завезла агресору сировини на 5,5 мільйонів доларів.

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Довідка. Титан – метал, який виготовляють з титанових руд і використовують у військовій авіації, ракетобудуванні, суднобудуванні, виробництві стрілецької зброї. Він міцний, як сталь, але при цьому майже вдвічі легший. Використання цього металу у виготовленні ракет суттєво збільшує дальність польотів та маневровість. Всі російські бойові тактичні ракети містять деталі з титану.

Хто постачав та постачає титан до Росії

З 2020 по 2022 рік найбільшу кількість титанової руди Росія імпортувала з України (постачальником був ТОВ "Демурінський ГЗК"), а також з В'єтнаму.

Вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну найбільше титанової руди агресору завезла австрійська компанія Osttor. Як не дивно, вона теж належить громадянам України.

На офіційному сайті Osttor Beteiligungs Und Handelsgesellschaft MBH вказано, що вона розміщена у Відні й організовує вантажні перевезення для компаній та зовнішніх клієнтів, торгує енергетикою та корисними копалинами.

Згідно з реєстром, фірма заснована у 2013 році австрійцями, але вже у 2016 році бенефіціаром компанії став громадянин України – 37-річний Юрій Перцев, який придбав 100% акцій за 35 тисяч доларів. Директоркою фірми призначили його дружину Марію Перцеву.

Що відомо про власника

В Україні Юрій Перцев обвинувачений в кримінальному провадженні як колишній заступник голови правління ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслана Журила.

За версією слідства, упродовж 2014 – 2016 років Журило та Перцев із метою отримання неправомірної вигоди продавали титановмісні руди за заниженими цінами через компанії-посередники. Збитки державі від такої діяльності оцінюють 13 мільйонів доларів. Судовий розгляд триває до нині.

Однак важливіше, за даними митних баз, до та після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія Osttor постачала титановмісні руди російським підприємствам ВПК конкретно для виготовлення озброєння та військової техніки.

Виробником продукції, яку постачала компанія, вказувалась компанія Hunan Minmetals Antimony аnd Titanium Limited з В’єтнаму.