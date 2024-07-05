Зокрема, він заявив, що Україна поставила собі завдання вдвічі збільшити силу нашого повітряного щита. За його словами, "сьогодні початок цього".
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Зеленський провів нараду стосовно української ракетної програми
Сьогодні провів нараду щодо нашої ракетної програми. Я вдячний кожному і кожній, хто працює заради неї, і наближає абсолютно справедливу нашу здатність дійсно відчутно відповідати Росії на цю агресію,
– заявив президент.
За його словами, це питання безпосередньо стосується глобальної стабільності та безпеки. Він зазначив, що у Кремлі повинні знати, що безкарними вони не залишаться та обов'язково відповідатимуть за свої злочини.
До слова, Росія й досі продовжує отримувати титан від інших країн. За допомогою цієї сировини агресор виготовляє "Кинджали", "Калібри", "Х-101" та іншу зброю, якою щодня тероризує Україну.
Титанові руди та концентрати ввозять до країни-агресорки переважно з дружніх країн. Але одним з основних постачальників цінної сировини виявилась австрійська компанія Osttor. Ба більше, вона належить громадянам України й лише за час повномасштабної війни завезла агресору сировини на 5,5 мільйонів доларів.