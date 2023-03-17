Сотрудники украинской разведки провели операцию по возвращению граждан Украины. Разведчики освободили из плена и эвакуировали граждан Украины, которых удерживали в ужасных условиях на территории Сирии.

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Домой вернулись женщины и дети

В ночь на 17 марта две украинские женщины и шестеро детей пересекли государственную границу.

Украинцев вернули из плена: смотрите видео

Предварительный обмен пленными: что известно