Соответствующую информацию сообщили спасатели. По их данным, кроме гололеда, во многих областях также будет туман.
Читайте также Больше будет напоминать осень, – народный синоптик удивил прогнозом на зиму
Какая ситуация на дорогах из-за непогоды
Сотрудники ГСЧС сообщили, что 7 – 8 декабря в результате ледяного дождя и налипания мокрого снега на дорогах Кировоградщины образовался гололед. Это привело к трудностям движения автомобилей.
Чтобы предотвратить осложнения дорожного движения с 02:30 8 декабря на всех автомобильных дорогах общего пользования государственного значения (от города Знаменка до границы с Днепропетровской областью и от города Александрия до границы с Полтавской областью) было введено ограничение движения всех видов транспортных средств,
– сообщили спасатели.
Впоследствии в Кировоградской ОВА уточнили, что уже сняли ограничения движения на дорогах общего пользования государственного значения, а именно:
- M-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино;
- а также М-22 Полтава – Александрия.
Также спасатели отметили, что для помощи водителям привлекли технику пожарно-спасательных подразделений области. В частности, только за минувшие сутки спасатели выезжали 11 раз, чтобы вытащить машины из усложненных участков дорог и кюветов. Они вытащили 15 автомобилей:
- 9 грузовых;
- 1 автобус;
- а также 5 легковых автомобилей.
Непогода на Кировоградщине / Фото ГСЧС
Более того, из-за непогоды в Александрии утром 8 декабря городские автобусы не вышли на маршруты. Коммунальщики уже посыпали дорогу противогололедной смесью, однако пути и дальше опасны для движения транспорта.
Поэтому при благоприятных условиях и действиях реагентов, которыми обработали дороги, выполнение рейсов планируется возобновить во второй половине дня (8 декабря – 24 канал),
– заявили в городском совете.
Там также пообещали сообщить о возобновлении движения автобусов.
Гололедица сковала Днепр
Гололедица и на дорогах Днепра. Коммунальщики работали на месте. Однако в телеграмм-канале "Днепр Оперативный" сообщили, что по состоянию на 9:46 8 декабря, в городе возник настоящий коллапс. В частности:
- не работала часть общественного транспорта;
- автомобили не могли ехать по некоторым участкам дорог;
- на проезжих частях аварии и пробки;
- а люди часами ждали общественный транспорт.
Непогода в Днепре сковала весь город / Фото "Днепр Оперативный"
Местные жители Днепра сообщили, что в 5 – 7 утра 8 декабря на улицах не было видно ни одной техники. Коммунальщики начали работать только тогда, когда весь город фактически остановился из-за гололедицы.
Непогода в Днепре: смотрите видео
Издание Informator написало, что в Днепре возникли очереди на остановках, пробки и множество аварий. По их данным, самая сложная ситуация на улице Паникахи, Телевизионной и Космической.
Главный специалист департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Иван Васючков:
- рассказал, что из-за погодных условий и обусловленных ими дорожных обстоятельств, общественный транспорт едет медленнее обычного;
- призвал людей учитывать это, планируя поездки.
Какая ситуация на Полтавщине
В Полтавском гидрометцентре, по данным телеграмм-канала "Типовая Полтавщина", рассказали, что в областном центре и в южной части Полтавской области будет гололед, а на дорогах – гололедица. Именно поэтому объявили об I уровне опасности, то есть желтом.
Важные новости о погоде в Украине
- В ГСЧС заявили, что до конца 8 декабря и с 9 декабря в большинстве областей Украины будет туман. Видимость будет 200 – 500 метров. Именно поэтому объявили о I уровне опасности, то есть желтом. Исключение составляют только Восток Украины.
- Из-за тумана спасатели призвали водителей снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их, как и ближний свет, соблюдать безопасную дистанцию с автомобилями, при остановке включать аварийную световую сигнализацию, а также избегать резких маневров на дороге.
- Стоит отметить, что непогода сковала Киев еще 7 декабря. Из-за того, что город засыпало снегом, на улицах работали 167 единиц коммунальной спецтехники и более 3,5 тысячи коммунальщиков.