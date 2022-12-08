Відповідну інформацію повідомили рятувальники. За їхніми даними, крім ожеледиці, у багатьох областях також буде туман.

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Яка ситуація на дорогах через негоду

Співробітники ДСНС повідомили, що 7 – 8 грудня внаслідок крижаного дощу та налипання мокрого снігу на дорогах Кіровоградщини утворилась ожеледиця. Це спричинило труднощі для руху автомобілів.

Щоб запобігти ускладненням дорожнього руху з 02:30 8 грудня на усіх автомобільних дорогах загального користування державного значення (від міста Знам'янка до кордону з Дніпропетровською областю та від міста Олександрія до кордону з Полтавською областю) було введено обмеження руху усіх видів транспортних засобів,

– повідомили рятувальники.

Згодом в Кіровоградській ОВА уточнили, що вже зняли обмеження руху на дорогах загального користування державного значення, а саме:

M-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине;

а також М-22 Полтава – Олександрія.

Також рятувальники зазначили, що для допомоги водіям залучили техніку пожежно-рятувальних підрозділів області. Зокрема, тільки за минулу добу рятувальники 11 разів виїздили, щоб витягнути машини з ускладнених ділянок доріг та кюветів. Вони витягнули 15 автомобілів:

9 вантажних;

1 автобус;

а також 5 легкових автомобілів.

Негода на Кіровоградщині / Фото ДСНС

Ба більше, через негоду в Олександрії вранці 8 грудня міські автобуси не вийшли на маршрути. Комунальники вже посипали дорогу протиожеледною сумішшю, проте шляхи й далі небезпечні для руху транспорту.

Тому за сприятливих умов та дії реагентів, якими обробили дороги, виконання рейсів планується відновити у другій половині дня (8 грудня – 24 канал),

– заявили у міській раді.

Там також пообіцяли повідомити про відновлення руху автобусів.

Ожеледиця скувала Дніпро

Ожеледиця і на дорогах Дніпра. Комунальники працювали на місці. Однак, у телеграм-каналі "Дніпро Оперативний" повідомили, що станом на 9:46 8 грудня, у місті виник справжній колапс. Зокрема:

не працювала частина громадського транспорту;

автомобілі не могли їхати деякими ділянками доріг;

на проїжджих частинах аварії та затори;

а люди годинами чекали громадський транспорт.



Негода у Дніпрі скувала все місто / Фото "Дніпро Оперативний"

Місцеві мешканці Дніпра повідомили, що о 5 – 7 ранку 8 грудня на вулицях не було видно жодної техніки. Натомість комунальники почали працювати тільки тоді, коли все місто фактично зупинилось через ожеледицю.

Негода в Дніпрі: дивіться відео

Видання Informator написало, що у Дніпрі виникли черги на зупинках, затори та безліч аварій. За їхніми даними, найскладніша ситуація на вулиці Панікахи, Телевізійній та Космічній.

Головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Іван Васючков розповів:

що через погодні умови та обумовлені ними дорожні обставини, громадський транспорт їде повільніше, ніж зазвичай;

закликав людей враховувати це, плануючи поїздки.

Яка ситуація на Полтавщині

У Полтавському гідрометцентрі, за даними телеграм-каналу "Типова Полтавщина", розповіли, що в обласному центрі та в південній частині Полтавської області буде ожеледь, а на дорогах – ожеледиця. Саме тому оголосили про 1 рівень небезпечності, тобто жовтий.

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