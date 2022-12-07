На вулиці столиці вже вивели 167 одиниць комунальної спецтехніки. Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників.
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Що відбувається на вулицях Києва
Комунальники обробляють протиожеледними засобами зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари та велодоріжки. Киян закликають бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки.
Також рекомендують без потреби не виїжджати на вулиці Києва і не паркувати автівки обабіч доріг та вулиць.
У Київській обласній державній адміністрації повідомили, що на дорогах області працює 118 одиниць техніки, а також проводиться обробка покриття доріг протиожеледною сумішшю та очищення автошляхів від снігу.
- Загалом використано 598 тонн піщано-соляної суміші;
- До робіт залучено 179 працівників.
Звертаємося до всіх учасників дорожнього руху бути уважними та обережними. Водії, дотримуйтесь безпечної дистанції,
– зазначили в адміністрації.
В Україну прийде аномальне потепління
Нагадаємо, що синоптики обіцяють в Україні аномальне потепління вже найближчим часом. Температура повітря буде на 12 градусів вищою за норму. Така аномалія накриє Україну на вихідних, 10 – 11 грудня.