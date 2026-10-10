Миллионы семей могут не пережить завершение войны: тревожный прогноз Комаровского

Возвращение украинских военных домой после окончания войны может стать серьезным испытанием для семей. За годы боевых действий меняются не только люди на фронте, но и их близкие, поэтому восстановить прежние отношения может оказаться гораздо сложнее, чем кажется.

Детский врач Евгений Комаровский в эксклюзивном интервью 24 Каналу предупредил об угрозе масштабного семейного кризиса после войны. Он объяснил, почему под угрозой могут оказаться миллионы украинских семей и к каким трудностям стоит готовиться уже сейчас.

Возвращение военных может стать испытанием для семей

После завершения боевых действий многим украинским семьям придется заново приспосабливаться к совместной жизни. Люди, которые годами находились вдали друг от друга, пережили различные события и приобрели опыт, который может существенно повлиять на их отношения. Комаровский считает, что возвращение военного домой не будет означать автоматического восстановления той семьи, которая была до войны.

Пока один из партнеров находится на фронте, другой продолжает жить в условиях постоянной опасности, решать бытовые проблемы и заботиться о близких. За это время меняются оба, а вместе с ними и страна, в которую будут возвращаться военные.

Вот есть пара, и он ушел на войну, и когда он с войны вернулся, то он другой, и она другая, и страна другая. И смогут ли они теперь жить вместе? Это разные люди. Вот тот, кого вы отправили на войну, и вот тот, кто оттуда вернулся, – это совершенно разные люди,

– пояснил Комаровский.

Одной из самых больших трудностей может стать восстановление эмоциональной и физической близости. Семьям придется учиться понимать потребности друг друга, общаться после длительной разлуки и строить совместную жизнь с учетом пережитого опыта.

Для поддержки таких семей нужны специальные образовательные программы. Комаровский рассказал, что мечтает создать материалы для военных, возвращающихся с фронта, и их близких, однако пока не имеет достаточных ресурсов для реализации этого замысла. Он убежден, что вопрос сохранения семей имеет огромное значение для будущего Украины.

Врач напомнил, что всегда считал счастливую украинскую семью основой национальной идеи. Речь идет о семье, в которой одинаково комфортно чувствуют себя родители и дети, а государство работает над созданием условий для их благополучия. Однако после окончания войны семейные отношения могут оказаться под особенно серьезной угрозой.

Сейчас война скрепляет нас, мы держимся за своих. Война, которая закончится, поставит на грань существования или уничтожит сотни тысяч, нет, миллионы украинских семей. Миллионы. И будущее страны. Именно это окажется под угрозой,

– предупредил врач.

Масштабы будущего кризиса будут зависеть от того, насколько Украина сможет помочь людям пройти переходный период между войной и мирной жизнью. Комаровский считает поддержку семей одной из важнейших задач, к которой необходимо готовиться еще до завершения боевых действий.

После войны возможен бум рождаемости

Дополнительным испытанием для украинских семей может стать рождение детей. Комаровский обратил внимание, что многие женщины откладывают материнство до окончания войны, потому что не хотят рожать в условиях постоянной опасности. Поэтому после прекращения боевых действий он допускает рост рождаемости.

В то же время появление ребенка существенно меняет жизнь супругов даже в мирных условиях. После длительного стресса, разлуки и возвращения одного из партнеров с фронта семьям может быть еще сложнее приспосабливаться к новым обязанностям.

Я знаю огромное количество женщин, которые говорят: "Я хочу ребенка, но только после войны". И женщин, которые ждут, много. И будет еще и бум рождаемости. Ребенок и в мирное время очень часто разрушает семьи. А что будет в послевоенное время, я не знаю,

– отметил Комаровский.

Помимо испытаний для взрослых, Украина столкнется с необходимостью поддерживать детей, значительная часть жизни которых прошла в условиях войны. Современные подростки уже имеют опыт, который существенно отличается от детства предыдущих поколений. Зато самые младшие дети еще могут получить возможность расти преимущественно в мирной стране.

Комаровский считает, что дети, которые сейчас находятся в подростковом возрасте, уже относятся к военному поколению. А вот те, кому на момент прекращения боевых действий будет до пяти лет, еще будут иметь шанс стать послевоенным поколением.

Те дети, которые сейчас подростки, – это военное поколение. Они точно не послевоенные. Послевоенным поколением могут стать те, кто во время прекращения огня будет ходить в детский сад, в возрасте до пяти лет. Все остальные уже относятся к военному поколению, потому что они всю жизнь прожили в условиях войны,

– пояснил врач.

То, каким будет будущее детей, в значительной степени будет зависеть от государственной политики. Комаровский убежден, что после завершения войны Украине понадобятся другие подходы к поддержке семей, образованию и реабилитации людей, переживших боевые действия.

К возвращению военных нужно готовиться уже сейчас

После войны изменятся и ожидания общества от государственного руководства. Если сейчас главными вопросами остаются оборона, безопасность, дроны и укрытия, то в мирное время гораздо большего внимания потребуют семьи, дети, реабилитация и трудоустройство. Комаровский считает, что требования к политическим лидерам в эти два периода будут существенно отличаться.

Он также подчеркнул необходимость общественной дискуссии о будущем украинских семей. Часть проблем можно начинать решать уже сейчас, не дожидаясь окончания боевых действий. В частности, близкие военнослужащих нуждаются в практических советах о том, как поддерживать отношения на расстоянии и общаться с человеком, находящимся на фронте.

Очень многое что касается подростков, так и что касается будущего украинских семей можно сделать уже сейчас. По крайней мере, знать, как правильно вести себя со своим мужем, который находится в окопе, как с ним правильно разговаривать по телефону, можно уже сейчас. И этому нужно учить с помощью марафона, с помощью ресурсов, с помощью всего, что угодно,

– подчеркнул Комаровский.

Для этого врач предлагает активнее привлекать психологов и других специалистов в информационное пространство, в частности в телевизионные эфиры. Люди должны получать не только сообщения о событиях, но и понятные рекомендации, которые помогут им поддерживать близких и готовиться к грядущим изменениям.

Важная роль в послевоенной адаптации будет принадлежать также работодателям. Комаровский и его команда уже планируют подготовить материалы о том, как условия труда могут влиять на здоровье людей, вернувшихся с фронта. Речь идет об организации физической активности, доступности медицинских обследований и регулярном внимании к самочувствию работников.

Врач обратил внимание, что после возвращения к гражданской жизни некоторые ветераны могут столкнуться с резким набором веса и изменениями пищевых привычек. Он предположил, что для части людей еда может стать одним из главных источников удовольствия после пережитого на войне.

Они же в первый год по 20 килограммов веса наберут массово, потому что у них останется одно счастье в жизни, один источник радости – вкусно поесть. И это все нужно знать, понимать, что тебе грозит, и к этому готовиться всем вместе,

– предположил врач.

Для профилактики таких проблем Комаровский предлагает уделять внимание физическим нагрузкам, контролю веса, медицинским осмотрам и условиям на рабочем месте. Подготовка к возвращению военных, по его убеждению, должна охватывать не только психологическую поддержку внутри семей, но и организацию повседневной жизни и труда после фронта.

Комаровский предупредил о кризисе в семьях после войны: смотрите видео