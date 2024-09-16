Сначала президент Федерации шахмат Украины Александр Камышин призвал ФИДЕ снять этот вопрос с повестки дня. Теперь же к нему присоединились украинские шахматисты, которые подписали письмо к своим иностранным коллегам, сообщает ФШУ.

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Четкая гражданская позиция

Они обратились к шахматистам со всего мира и объяснили, почему нельзя возвращать россиян и белорусов к соревнованиям.

"Как вам известно, ассамблея рассмотрит вопрос о снятии санкций против российской и белорусской шахматных федераций. Мы считаем, что обсуждение этого вопроса является не только преждевременным, но и глубоко аморальным, учитывая постоянные обстоятельства, влияющие на нашу Родину и международное сообщество.

Гуманитарный кризис: продолжающийся, конфликт, привел к значительным страданиям многих людей и семей в Украине. Признание федераций, которые поддерживают агрессию, противоречит ценностям нашего спорта. Решение об отмене санкций может подбодрить агрессоров и подорвать безопасность и целостность игроков из пострадавших стран, включая Украину", – говорится в письме.

Наши шахматисты также призвали поддержать ценности мира и поддержать их в очень принципиальном вопросе:

Мы с уважением призываем вас давить на свои национальные федерации, чтобы эта тема даже не была включена в повестку дня для обсуждения. Выразите свою поддержку украинскому шахматному сообществу и тем, кто пострадал от конфликта. Давайте вместе поддерживать ценности мира, целостности и уважения в нашем шахматном сообществе.

Отметим, что подписантами стали 13 шахматистов, которые были участниками шахматной Олимпиады: Александр Белявский, Михаил Бродский, Наталья Букса, Евгения Долуханова, Инна Гапоненко, Василий Иванчук, Антон Коробов, Владимир Онищук, Юлия Осьмак, Руслан Пономарев, Анна Ушенина, Андрей Волокитин и Наталья Жукова.