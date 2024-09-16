Спочатку президент Федерації шахів України Олександр Камишін закликав ФІДЕ зняти це питання з порядку денного. Тепер же до нього доєдналися українські шахісти, які підписали лист до своїх іноземних колег, повідомляє ФШУ.

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Чітка громадянська позиція

Вони звернулися до шахістів зі всього світу та пояснили, чому не можна повертати росіян і білорусів до змагань.

"Як вам відомо, асамблея розгляне питання щодо зняття санкцій проти російської та білоруської шахових федерацій. Ми вважаємо, що обговорення цього питання є не тільки передчасним, але й глибоко аморальним, враховуючи постійні обставини, що впливають на нашу Батьківщину та міжнародне співтовариство.

Гуманітарна криза: конфлікт, який триває, призвів до значних страждань багатьох людей та сімей в Україні. Визнання федерацій, які підтримують агресію, суперечить цінностям нашого спорту. Рішення про скасування санкцій може підбадьорити агресорів і підірвати безпеку та цілісність гравців з постраждалих країн, включаючи Україну", – йдеться у листі.

Наші шахісти також закликали підтримати цінності миру та підтримати їх у дуже принциповому питанні:

Ми з повагою закликаємо вас тиснути на свої національні федерації, щоб ця тема навіть не була включена до порядку денного для обговорення. Висловіть свою підтримку українській шаховій спільноті та тим, хто постраждав від конфлікту. Давайте разом підтримувати цінності миру, цілісності та поваги в нашій шаховій спільноті.

Зазначимо, що підписантами стали 13 шахістів, які були учасниками шахової Олімпіади: Олександр Бєлявський, Михайло Бродський, Наталія Букса, Євгенія Долуханова, Інна Гапоненко, Василь Іванчук, Антон Коробов, Володимир Оніщук, Юлія Осьмак, Руслан Пономарьов, Анна Ушеніна, Андрій Волокітін і Наталія Жукова.