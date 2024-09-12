Наприкінці серпня президент Федерації шахів Киргизстану, Бабур Толбаєв, запропонував дозволити росіянам і білорусам повернутися до змагань. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни виступали під прапором організації.

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Росіяни можуть знову почати виступати під прапором

Бабур Толбаєв запропонував внести повернення російського і білоруського прапорів, тобто фактично скасувати їх "нейтральність", на Генасамблею, яка відбудеться наприкінці вересня у Будапешті.

Окрім цього, це може дозволити Росії та Білорусі повернути право на проведення турнірів під егідою ФІДЕ на своїй території.

Щоб рішення було ухвалене за нього має проголосувати більшість. 199 країн-учасників ФІДЕ мають по одному рівнозначному голосу. Однак керівництво ФІДЕ майже повністю складається з росіян, що може становити загрозу при ухваленні рішення. У списку країн-учасників є також африканські країни, а віцепрезиденткою Африканської конфедерації шахів є росіянка Надія Марочкіна, яка представляє Сенегал.

Як відреагували у Федерації шахів України

31 серпня 2024 року новим президентом Федерації шахів України став колишній міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Вже 9 вересня у своїх соцмережах він опублікував допис, у якому повідомив про ситуацію з Толбаєвим і окреслив план дій України.

Олександр Камішин закликав ФІДЕ зняти питання з порядку денного. Зокрема він повідомив про такі кроки у вирішенні цієї ситуації:

Всі офіційні звернення Федерації шахів України в ФІДЕ будуть надіслані до кінця тижня. Всі звернення до національних федерацій країн членів ФІДЕ – аналогічно.

Просить наших гросмейстерів звернутись до своїх колег із інших країн. Національні федерації мають почути українських шахістів. ФІДЕ має почути гросмейстерів з усього світу.

Підключать Міністерство молоді та спорту, адже важлива їх підтримка по міжнародній лінії.

Залучить дипломатичний апарат МЗС України. Камішин проситиме наших послів в усіх країнах світу провести відповідну роботу.

Тако ж попросив підключитись журналістів. Як українських, так і іноземних.

Особисто він найближчі два тижні проведе переговори з усіма головами національних федерацій шахів.

На зʼїзд Генасамблеї ФІДЕ приїде особисто і проведе наживо переговори з усіма делегатами, хто буде готовий чути голос справедливості.

Довідка. За інформацією Трибуни, згідно з актуальною інформацією на сайті ФІДЕ, безпосередньо делегатом на Генасамблеї від України буде ще попередній президент ФШУ Віктор Капустін.

Відзначимо, що Генасамблея відбудеться 21-22 вересня в столиці Угорщини.