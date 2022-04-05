Украинские силы ПВО также уничтожили вражескую ракету над Волынью

В ночь на 5 апреля звучала тревога над большинством областей Украины. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что ПВО уничтожили вражескую ракету над областью.

Он в очередной раз подчеркнул, что не следует пренебрегать безопасностью. Следует спуститься в укрытие, когда звучит сигнал тревоги.

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Вчера ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету в небе над Волынью. Падение обломков негативных последствий не повлекло,

– сказал Погуляйко.

Он также поблагодарил ВСУ за их работу.

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