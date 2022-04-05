Украинские силы ПВО также уничтожили вражескую ракету над Волынью
5 апреля 2022 , 09:47Читати новину українською
Источник:Волынская ОВА в телеграме
В ночь на 5 апреля звучала тревога над большинством областей Украины. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что ПВО уничтожили вражескую ракету над областью.
Он в очередной раз подчеркнул, что не следует пренебрегать безопасностью. Следует спуститься в укрытие, когда звучит сигнал тревоги.
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Вчера ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны уничтожили вражескую ракету в небе над Волынью. Падение обломков негативных последствий не повлекло,
– сказал Погуляйко.
Он также поблагодарил ВСУ за их работу.
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