Нацгвардейцы отработали все этапы снайпинга: от выбора снайперской позиции до совершенствования практических навыков по ведению огня. Тренировки проходили в рамках канадской операции UNIFIER

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Это был трудный курс, вы должны быть только гордыми за его прохождение. В будущем мы будем иметь такие стандарты, которым вас научили сейчас, так что будьте очень гордыми. Снайперская дело это всегда развитые технологии и методики,

– заявил начальник службы координации подготовки снайперов Николай Шерстюк.

Как проходили учения

На каждом этапе подготовки участники курса проходили зачетные стандарты. На их выполнение снайперы имели лишь несколько попыток. Итогом подготовки было выполнение комплексного тактического задания.

Нацгвардейцы прошли снайперские учения с участием канадских инструкторов / Фото МВД

Канадские инструкторы операции UNIFIER проводили занятия и оказывали всестороннюю помощь по стандартизации обучения. Теоретические знания сочетали с практическими:

ориентирование на местности без топографических приборов,

скрытое передвижение к снайперской позиции,

маскировка в соответствии с условиями окружающей среды,

ведение высокоточной стрельбы на дальние расстояния.

После учений снайперы составляли итоговое задание / Фото МВД

Новый курс стал основой для создания учебной программы базовой подготовки снайперов, которая будет отвечать стандартам НАТО. После составления итогового снайперского задачи с боевой стрельбой курсанты получили сертификаты, а лучшим из них вручили особые награды.

Лучших снайперов наградили знаками отличия / Фото МВД