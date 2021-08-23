Нацгвардійці відпрацювали всі етапи снайпінгу: від вибору снайперської позиції до вдосконалення практичних навичок щодо ведення вогню. Тренування відбувалися у межах канадської операції UNIFIER

Читайте також Відпрацювали маневри: як відбулись українсько-британські військові навчання "Козацька булава-21"

Це був важкий курс, ви повинні бути тільки гордими за його проходження. У майбутньому ми будемо мати такі стандарти, яким вас навчили зараз, так що будьте дуже гордими. Снайперська справа це завжди розвинуті технології й методики,

– заявив начальник служби координації підготовки снайперів Микола Шерстюк.

Як відбувалися навчання

На кожному етапі підготовки учасники курсу проходили залікові стандарти. На їх виконання снайпери мали лише декілька спроб. Підсумком підготовки було виконання комплексного тактичного завдання.



Нацгвардійці пройшли снайперські навчання за участі канадських інструкторів / Фото МВС

Канадські інструктори операції UNIFIER проводили заняття і надавали всебічну допомогу зі стандартизації навчання. Теоретичні знання поєднували з практичними:

орієнтування на місцевості без топографічних приладів,

приховане пересування до снайперської позиції,

маскування відповідно до умов навколишнього середовища,

ведення високоточної стрільби на далекі відстані.



Після навчань снайпери складали підсумкове завдання / Фото МВС

Новий курс став підґрунтям для створення навчальної програми базової підготовки снайперів, що відповідатиме стандартам НАТО. Після складання підсумкового снайперського завдання з бойовою стрільбою курсанти отримали сертифікати, а найкращим з них вручили особливі нагороди.



Найкращих снайперів нагородили відзнаками / Фото МВС