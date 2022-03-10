Если телеграм-каналы используют для распространения фейков и деморализации общества, то ботов – для слива информации о ВСУ, координатах важных объектов, перемещении украинских военных и т.д.
Важно В Телеграме появился бот, который взламывает пользователей и ворует их данные
Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что фактически затоптали около десятка таких ботов.
Какие боты пошли в направлении русского корабля
Среди "положенных" вражеских ботов есть довольно нашумевшие, на которые украинцы уже несколько недель массово бросают жалобы, в частности:
- @rybar;
- @vsu_info_bot;
- @hackberegini;
- @post11x_reborn;
- @odessaZWar;
- @russiavpered002;
- @PitonWarZ_bot;
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Дуров обратился по поводу безопасности украинцев в телеграме: смотрите видео