Если телеграм-каналы используют для распространения фейков и деморализации общества, то ботов – для слива информации о ВСУ, координатах важных объектов, перемещении украинских военных и т.д.

Важно В Телеграме появился бот, который взламывает пользователей и ворует их данные

Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что фактически затоптали около десятка таких ботов.

Какие боты пошли в направлении русского корабля

Среди "положенных" вражеских ботов есть довольно нашумевшие, на которые украинцы уже несколько недель массово бросают жалобы, в частности:

@rybar;

@vsu_info_bot;

@hackberegini;

@post11x_reborn;

@odessaZWar;

@russiavpered002;

@PitonWarZ_bot;

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Дуров обратился по поводу безопасности украинцев в телеграме: смотрите видео