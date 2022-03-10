Якщо телеграм-канали використовують для поширення фейків та деморалізації суспільства, то ботів – для зливу інформації про ЗСУ, координати важливих об'єктів, переміщення українських військових тощо.

Важливо У Телеграмі з'явився бот, який зламує користувачів і краде їхні дані

Наші джерела у правоохоронних органах повідомили, що фактично затоптали з десяток таких ботів.

Які боти пішли в напрямку російського корабля

Серед "покладених" ворожих ботів є досить нашумілі, на які українці вже кілька тижнів масово кидають скарги, зокрема:

@rybar;

@vsu_info_bot;

@hackberegini;

@post11x_reborn;

@odessaZWar;

@russiavpered002;

@PitonWarZ_bot;

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Дуров звернувся з приводу безпеки українців в телеграмі: дивіться відео