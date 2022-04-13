Украинские ССО эффектно уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов
13 апреля 2022 , 10:28Читати новину українською
Источник:Сухопутные войска Украины
Силы Специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Это очень важно для наших бойцов.
Украинским военным удалось ликвидировать личный состав. Также были взяты их документы и оружие.
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Такие "наблюдатели" являются важными препятствиями на пути нашей армии. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняем задания по их уничтожению,
– говорят в ВСУ.
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