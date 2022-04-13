Украинские ССО эффектно уничтожили пункт наблюдения российских оккупантов

Силы Специальных операций ВСУ уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов. Это очень важно для наших бойцов.

Украинским военным удалось ликвидировать личный состав. Также были взяты их документы и оружие.

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Такие "наблюдатели" являются важными препятствиями на пути нашей армии. И для безопасного прохода украинских воинов предварительно выполняем задания по их уничтожению,

– говорят в ВСУ.

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