Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Они поразили 5 бронированных машин и ликвидировали врагов на территории России.

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На Курщине ССО разгромили атаку врага

Силы специальных операций ВСУ вместе с подразделениями Сил обороны Украины сорвали попытку российских оккупантов штурмовать один из населенных пунктов на территории Курской области.

Благодаря слаженным действиям экипажей беспилотных авиационных комплексов ССО удалось поразить две вражеские танковые единицы и три бронированные машины.

На Курщине ССО Украины разбили врага: смотреть видео

Операторы ССО также ликвидировали по меньшей мере четырех российских военных, которые пытались прорвать украинские позиции. Эта операция в очередной раз подтверждает мастерство украинских защитников в противостоянии врагу.

К слову, украинские войска наносят серьезные потери российским силам в Курской области, несмотря на превосходство противника в ресурсах.

Потери российских сил на Курском направлении оцениваются примерно в 40 000 человек, что говорит об успехе украинской операции.