Согласно условиям конкурса, победителей должно быть только пять. Однако экспертное жюри отобрало семь наиболее интересных и инновационных проектов. Победители получат 100 тысяч гривен. И только команда IT bro – 150 тысяч гривен. Сайт 24 канала посетил Elevator Pitch Day и рассказывает, как он проходил.

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Победители конкурса стартапов:

Дарья Фурманюк , GUSHKA – мастерская шерстяных изделий, г. Косов Ивано-Франковской области;

, GUSHKA – мастерская шерстяных изделий, г. Косов Ивано-Франковской области; Владимир Лыков , Тельфы – образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста в игровой форме, г. Киев;

, Тельфы – образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста в игровой форме, г. Киев; Юлия Бялецькая , S lab – экологическая альтернатива пластику и пенопласту с технической конопли, г. Киев;

, S lab – экологическая альтернатива пластику и пенопласту с технической конопли, г. Киев; Карина Громова , GROMOVA – первые в Украине рюкзаки для собак, г. Киев;

, GROMOVA – первые в Украине рюкзаки для собак, г. Киев; Вадим Жигун , Zhygun Herbs – производство травяных чаев, г. Киев;

, Zhygun Herbs – производство травяных чаев, г. Киев; Татьяна Высочанская , SETTEE – диван-конструктор для детей, г. Киев;

, SETTEE – диван-конструктор для детей, г. Киев; Команда IT bro – IT-компания ветереанив АТО, г. Полтава.

Бизнес вне возрастных стереотипов



Десятилетний школьник продает лимонад, чтобы собрать на двухподвесный велосипед / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Среди участников и организаторов мероприятия первым наше внимание привлекает десятилетний Тимур Марченко. В самодельном киоске он уже второй месяц продает лимонад. Мальчик подавал заявку на участие в конкурсе стартапов, однако из-за возрастных ограничений не смог принять в нем участие.

Я в июле открыл стартап. Продаю лимонад в парке Марии Заньковецкой, потому что хочу накопить на двухподвесный велосипед. Каждый день работаю где-то по 10 часов. В будущем увеличу ассортимент

– говорит ученик частной Креативной международной детской школы.

По мнению Тимура, он выполняет и социальную миссию. В своем Instagram мальчик рассказывает сверстникам, как зарабатывать самостоятельно и не просить денег у родителей.

Сейчас нужно напрячься, чтобы заработать как можно больше. После покупки велика буду собирать уже на поездку в Майами. В меня уже и Евгений Черняк предлагал инвестировать. Здесь же я успел запитчиться перед Корогодским. Хочу еще Федорову представить идеи,

– вдохновенно рассказывает школьник.

Юный стартапер благодарит родителей за поддержку, но тут же уверяет: "Я сам веду весь учет в таблице в Excel. Ранее брал у родителей в кредит, а они у меня с карточки отбирали. Сейчас уже не нужно".

Elevator pitch (с англ. "Презентация в лифте") – это мировой формат, когда предприниматель кратко представляет свой бизнес и убеждает в него инвестировать. С помощью этого метода также учат презентовать свои идеи лидеров и менеджеров.



В импровизированном лифте участники Visa Elevator Pitch Day представили свои идеи экспертам / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Кулинарные квест-коробки

Анастасия Веременко уже давно занимается квестами – видом развлечений, где участники должны совместно выполнить перечень задач в замкнутом пространстве. Раннее у женщины был бизнес в Израиле, а полтора месяца назад она открыла в Киеве кулинарную квест-комнату.

Food Quest – это новый формат. Во время решения загадок вы находите ингредиенты. Из них в конце игры вы готовите, а затем едите пиццу. В загадках придется использовать все органы чувств,

– утверждает она.



Опытная предпринимательница разрабатывает квест-коробки / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Сейчас предпринимательница разрабатывает идею создания квест-коробок.

Бизнес переживает не лучшие времена. Может быть новый карантин. А квест-коробки – это выход для предпринимателей и потребителей. Дома или в офисе вы сможете решать загадки, а потом получать необходимые ингредиенты для приготовления пищи,

– объясняет участница Elevator Pitch Day.

Путешествие в космос, не выходя из дома

Джозеф Конрад уже запитчил Гарику Корогодскому, совладельцу ТРЦ Dream Town, небольшую копию наноспутников. По его словам, космический аппарат можно собрать дома или в школе.

После сложения пользователи смогут запрограммировать все функции. Для этого нужно на базовом уровне знать HTML и CSS (языки программирования – 24 канал). На спутнике установлены пять сенсоров и одна камера. Сенсоры определяют температуру, влажность, освещение,

– рассказывает Конрад.



Команда Джозефа Конрада планирует уже вскоре представить наноспутники на выставке электроники в Лас-Вегасе / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Обладатели таких наноспутников смогут поменять интерфейс и создать свой портативный центр управления полетами, говорит он.

Наша команда нацелилась на рынок США. В Штатах есть реальные космические технологии. Мы планируем представить наноспутники на выставке электроники в Лас-Вегасе. Параллельно запустим кампании в Crowdfunding и Kickstarter,

– делится планами Конрад.

Стартапер верит, что космос в Украине "оживет". Однако он не может спрогнозировать, когда это произойдет. Поэтому вместе с командой и хочет развивать проект за рубежом.



Конрад уверяет, что обладатели таких наноспутников смогут создать свой портативный центр управления полетами / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Конрад утверждает, что встреча с Корогодским прошла результативно. "Он был прекрасным слушателем. Спрашивал, можно ли спутник собрать дома, а также пожелал нам успехов на выставке в Лас-Вегасе. Правда, он еще вспомнил казино", – смеется участник конкурса стартапов.

Доставка питания для собак



Александр Скрипка на Elevator Pitch Day представил сервис доставки натурального питания для собак Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Александр Скрипка пришел на Elevator Pitch Day вместе с семьей и домашним питомцем – французским бульдогом Стичем. Именно пес и вдохновил семейство создать в Украине сервис доставки натурального питания для собак.

Еще маленьким Стич перестал есть сухой корм. И мы решили перейти на натуральное питание, но в Украине не смогли его найти. Поэтому вместе с ветеринарами и диетологами разработали корм по специальной рецептуре. Стич – лицо нашей компании и вдохновитель,

– рассказывает Скрипка.

По его словам, корм замораживают и доставляют клиентам в специальной коробке. Участник добавляет: "Мы работаем в формате подписки. Ежемесячно растем на 25 процентов. Для активного трамплина нам необходимо оборудование, а также запуск онлайн-сервиса. Награда в размере ста тысяч стала бы хорошим стартом".



Французский бульдог Стич лицо сервиса доставки натурального питания для собак / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Скрипка хочет встретиться со всеми экспертами Elevator Pitch Day. Однако в приоритете – предприниматели Гарик Корогодский и Андрей Федеров, ведь у них тоже есть домашние животные.

Больше шансов – в инноваторов

Проект Elevator Pitch Day создан в рамках большой глобальной программы She's Next, говорит Вера Платонова, гендиректор Visa в Украине, организатор и эксперт конкурса стартапов.

Малый и средний бизнес очень пострадали в период пандемии. Мы хотим помочь им вырасти. Дело даже не в деньгах, а в том, чтобы в тебя поверили. Все сто участников получили определенный пиар, который они смогут использовать в будущем,

– уверена она.



Вера Платонова: "Дело даже не в деньгах, а в том, чтобы в тебя поверили" / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

В венчурном фонде TA Ventures предпочитают бизнесы, у которых есть инновационная составляющая, утверждает основательница фонда и эксперт Elevator Pitch Day Виктория Тигипко.

Есть простые и понятные проекты, которые могут стать хорошим, достойным и прибыльным бизнесом. Я лично для себя отметила несколько интересных стартапов. Планирую с участниками потом нормально пообщаться по 30 – 40 минут, чтобы глубже погрузиться в суть идеи,

– рассказывает инвестор.

Тигипко расстроена, что многие участники не прислушались к советам организаторов, когда готовились к питчингу.

Мало кто смог за одну минуту ясно и четко рассказать о собственном проекте. Приходилось иногда тратить гораздо больше времени, чем мы запланировали, чтобы вообще понять в чем ценность продукта и есть ли у команды возможности реализовать идею,

– делится она.



Виктория Тигипко лично для себя отметила несколько стартапов участников / Фото – 24 канал, Валентина Полищук

Стартаперов Elevator Pitch Day также оценивали основатель RedHead Family Corporation Владислав Бурда, совладелец ТРЦ Dream Town Гарик Корогодский и основатель инвестиционной компании Fedoriv Group Андрей Федоров.

Организаторы Elevator Pitch Day получили 591 заявку из 22 регионов Украины на участие в конкурсе стартапов. Команда проекта отобрала 100 участников, которые впоследствии и представили свои идеи потенциальным инвесторам.



Организаторы Elevator Pitch Day получили 591 заявку на участие в конкурсе стартапов / Фото – 24 канал, Валентина Полищук