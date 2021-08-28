Згідно з умовами конкурсу, переможців має бути тільки п'ять. Однак експертне журі відібрало сім найцікавіших і інноваційних проєктів. Переможці отримають 100 тисяч гривень. І тільки команда IT bro – 150 тисяч гривень. Сайт 24 каналу відвідав Elevator Pitch Day і розповідає, як він проходив.

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Переможці конкурсу стартапів:

  • Дарина Фурманюк, GUSHKA – майстерня вовняних виробів, м. Косів Івано-Франківської області;
  • Володимир Ликов, Тельфи – освіта для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в ігровій формі, м. Київ;
  • Юлія Бялецька, S lab – екологічна альтернатива пластику та пінопласту з технічних конопель, м. Київ;
  • Карина Громова, GROMOVA – перші в Україні рюкзаки для собак, м. Київ;
  • Вадим Жигун, Zhygun Herbs – виробництво трав'яних чаїв, м. Київ;
  • Тетяна Височанська, SETTEE – диван-конструктор для дітей, м. Київ;
  • Команда IT bro – IT-компанія ветереанів АТО, м. Полтава.

Бізнес поза віковими стереотипами

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Десятирічний школяр продає лимонад, щоб назбирати на двохпідвісний велосипед / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Серед учасників і організаторів заходу першим нашу увагу привертає десятирічний Тимур Марченко. У саморобному кіоску він вже другий місяць продає лимонад. Хлопчик подавав заявку на участь в конкурсі стартапів, однак через вікові обмеження не зміг взяти в ньому участь.

Я в липні відкрив стартап. Продаю лимонад в парку Марії Заньковецької, бо хочу назбирати грошей на двохпідвісний велосипед. Кожен день працюю десь по десять годин. В майбутньому збільшу асортимент продукції,
– говорить учень приватної Креативної міжнародної дитячої школи.

На думку Тимура, він виконує і соціальну місію. У своєму Instagram хлопчик розповідає одноліткам, як заробляти самостійно і не просити грошей у батьків.

Зараз потрібно напружитися, щоб заробити якомога більше. Після купівлі вєліка буду збирати вже на поїздку в Маямі. У мене вже і Євген Черняк пропонував інвестувати. Тут же я встиг запітчитися перед Корогодським. Хочу ще Федорову презентувати ідеї,
– натхненно розповідає школяр.

Юний стартапер дякує батькам за підтримку, але тут же запевняє: "Я сам веду весь облік в таблиці в Excel. Раніше брав у батьків в кредит, а вони у мене з картки відбирали. Зараз вже не потрібно".

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В імпровізованому ліфті учасники Visa Elevator Pitch Day презентували свої ідеї експертам / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Кулінарні квест-коробки

Анастасія Веременко вже давно займається квестами – видом розваг, де учасники повинні спільно виконати перелік завдань в замкнутому просторі. Раннє у жінки був бізнес в Ізраїлі, а півтора місяця тому вона відкрила в Києві кулінарну квест-кімнату.

Food Quest – це новий формат. Під час вирішення загадок ви знаходите інгредієнти. З них в кінці гри ви готуєте, а згодом і їсте піцу. У загадках доведеться використовувати всі органи чуття,
– стверджує вона.

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Досвідчена підприємиця розробляє квест-коробки / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Зараз підприємниця розробляє ідею створення квест-коробок.

Бізнес переживає не найкращі часи. Може бути новий карантин. А квест-коробки – це вихід для підприємців і споживачів. Вдома чи в офісі ви зможете вирішувати загадки, а потім отримувати необхідні інгредієнти для приготування їжі,
– пояснює учасниця Elevator Pitch Day.

Подорож в космос, не виходячи з дому

Джозеф Конрад уже запітчив Гаріку Корогодському, співвласнику ТРЦ Dream Town, невелику копію наносупутників. За його словами, космічний апарат можна зібрати будинку або в школі.

Після складання користувачі зможуть запрограмувати всі функції. Для цього потрібно на базовому рівні знати HTML і CSS (мови програмування – 24 канал). На супутнику встановлено п'ять сенсорів і одна камера. Сенсори визначають температуру, вологість, освітлення,
– розповідає Конрад.

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Команда Джозефі Конрада планує вже незабаром презентувати наносупутники на виставці електроніки в Лас-Вегасі / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Володарі таких наносупутників зможуть поміняти інтерфейс і створити свій портативний центр управління польотами, говорить він.

Наша команда націлилася на ринок США. У Штатах є реальні космічні технології. Ми плануємо презентувати наносупутники на виставці електроніки в Лас-Вегасі. Паралельно запустимо кампанії на Crowdfunding і Kickstarter,
– ділиться планами Конрад.

Стартапер вірить, що космос в Україні "оживе". Однак він не може спрогнозувати, коли це станеться. Тому разом з командою і хоче розвивати проєкт за кордоном.

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Конрд запевняє, що володарі таких наносупутників зможуть створити свій портативний центр управління польотами / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Конрад запевняє, що зустріч з Корогодським пройшла результативно. "Він був прекрасним слухачем. Питав, чи можна супутник зібрати вдома, а також побажав нам успіхів на виставці в Лас-Вегасі. Правда він ще згадав казино", – сміється учасник конкурсу стартапів.

Доставка харчування для собак

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Олександр Скрипка на Elevator Pitch Day презентував сервіс доставки натурального харчування для собак Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Олександр Скрипка прийшов на Elevator Pitch Day разом з сім'єю і домашнім вихованцем – французьким бульдогом Стічем. Саме пес і надихнув сімейство створити в Україні сервіс доставки натурального харчування для собак.

Ще маленьким Стіч перестав їсти сухий корм. І ми вирішили перейти на натуральне харчування, але в Україні не змогли його знайти. Тому разом з ветеринарами і дієтологами розробили корм за спеціальною рецептурою. Стіч – обличчя нашої компанії і натхненник,
– розповідає Скрипка.

За його словами, корм заморожують і доставляють клієнтам в спеціальній коробці. Учасник додає: "Ми працюємо у форматі підписки. Щомісяця ростемо на 25 відсотків. Для активного трампліна нам необхідно обладнання, а також запуск онлайн-сервісу. Нагорода в розмірі ста тисяч стала б хорошим стартом".

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Французький бульдог Стіч обличчя сервісу доставки натурального харчування для собак / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Скрипка хоче зустрітися з усіма експертами Elevator Pitch Day. Однак в пріоритеті – підприємці Гарік Корогодський і Андрій Федеров, адже у них теж є домашні тварини.

Більше шансів – у інноваторів

Проєкт Elevator Pitch Day створений в рамках великої глобальної програми She's Next, каже Віра Платонова, гендиректор Visa в Україні, організатор і експерт конкурсу стартапів.

Малий і середній бізнес дуже постраждали в період пандемії. Ми хочемо допомогти їм вирости. Справа навіть не в грошах, а в тому, щоб в тебе повірили. Всі сто учасників отримали певний піар, який вони зможуть використовувати в майбутньому,
– впевнена вона.

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Віра Платонова: "Справа навіть не в грошах, а в тому, щоб в тебе повірили" / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

У венчурному фонді TA Ventures віддають перевагу бізнесам, у яких є інноваційна складова, стверджує засновниця фонду і експерт Elevator Pitch Day Вікторія Тігіпко.

Є прості і зрозумілі проєкти, які можуть стати хорошим, гідним і прибутковим бізнесом. Я особисто для себе відзначила кілька цікавих стартапів. Планую з учасниками потім нормально поспілкуватися по 30-40 хвилин, щоб глибше зануритися в суть ідеї,
– розповідає інвестор.

Тігіпко засмучена, що багато учасників не прислухалися до порад організаторів, коли готувалися до пітчингу.

"Мало хто зміг за одну хвилину зрозуміло і чітко розповісти про власний проєкт. Доводилося іноді витрачати значно більше часу, ніж ми запланували, щоб взагалі зрозуміти в чому цінність продукту і чи є у команди можливості реалізувати ідею,
– ділиться вона.

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Вікторія Тігіпко особисто для себе відзначила кілька стартапів учасників / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук

Стартаперів Elevator Pitch Day також оцінювали засновник RedHead Family Corporation Владислав Бурда, співвласник ТРЦ Dream Town Гарік Корогодський і засновник компанії інвестиційної компанії Fedoriv Group Андрій Федорів.

Організатори Elevator Pitch Day отримали 591 заявку з 22 регіонів України на участь в конкурсі стартапів. Команда проєкту відібрала 100 учасників, які згодом і презентували свої ідеї потенційним інвестором.

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Організатори Elevator Pitch Day отримали 591 заявку на участь в конкурсі стартапів / Фото – 24 канал, Валентина Поліщук