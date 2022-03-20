Украинские танкисты отрабатывают дуэльный бой "двойками"
Источник:телеграм Сухопутных войск ВСУ
Танкисты отрабатывают дуэльный бой "двойками". Украинские военные применяют лазерную систему имитации боя Lasertag.
О тренировках танкистов сообщили в Сухопутных войсках Украины. Там также обнародовали фото учений.
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Танкисты тренируются проводить дуэльный бой "двойками"
Украинские танкисты отрабатывают дуэльный бой "двойками",
– отметили военные.
Танковые дуэли проводят в порядке выполнения боевых задач с применением лазерной системы имитации боя Lasertag.
Танкисты отрабатывают дуэльный бой "двойками" / Фото Сухопутных войск
В Сухопутных войсках отметили, что почти все экипажи имеют боевой опыт, который они получили в 2014 – 2015 годах. К выполнению боевых задач привлекают только подготовленные экипажи, которые умеют и знают как уничтожать российского оккупанта.
К учениям привлекают только опытных воинов / Фото Сухопутных войск
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