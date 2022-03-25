Украинские трактористы продолжают собирать трофеи: забрали у оккупантов зенитную пушку

Украинцы непобедимый народ – они это уже доказали 30-дневным сопротивлением и отважными действиями. Одним из знаковых символов этой войны стали украинские фермеры, тракторами отбирающие у врага технику.

На этот раз трактористы забрали у оккупантов зенитную пушку. Поэтому уже скоро из нее будут стрелять огонь наши военные по врагу.

Внимание Россия на оккупированных территориях продолжает террор мирных украинцев

Была орков, стала наша

– слышать на видео от ребят, которые забрали пушку.

Уже мемом стала история из-под Каховки, как ромы украли у россиян танк.

Интересно – В ВСУ сейчас больше танков, чем было в начале войны: