Украинские трактористы продолжают собирать трофеи: забрали у оккупантов зенитную пушку
25 марта 2022 , 19:59Читати новину українською
Источник:телеграмм "Последний блокпост"
Украинцы непобедимый народ – они это уже доказали 30-дневным сопротивлением и отважными действиями. Одним из знаковых символов этой войны стали украинские фермеры, тракторами отбирающие у врага технику.
На этот раз трактористы забрали у оккупантов зенитную пушку. Поэтому уже скоро из нее будут стрелять огонь наши военные по врагу.
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Была орков, стала наша
– слышать на видео от ребят, которые забрали пушку.
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