Украинские туристы не могут уехать из Турции из-за смерти участника группы

Украинцы в октябре улетели в Турцию и пошли в поход по Ликийской тропе. Через несколько дней один из членов группы покончил с собой и поэтому людей до сих пор не пускают домой.

Участница группы Ирина Громыко написала, что у них стоит ID-запрет. Об этом она рассказала 6 ноября на своей странице в фейсбуке.

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Украинцы три недели не могут вернуться домой из Турции

Ирина Громыко рассказала, что 15 октября сборная группа украинских туристов, из Ровно, Киева и Запорожья улетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе.

Однако 17 октября один из членов группы покончил жизнь самоубиством. Именно поэтому задержали всех участников группы.

Затем были допросы, суд ночью, который установил запрет на выезд участников группы – 7 человек из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы,

– заявила женщина.

Именно поэтому люди не смогли улететь по своим билетам – там стоит ID-запрет. Покойного уже передали в Украину и похоронили 22 октября.

Также Громыко заявила, что "был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных". Они уже фактически 3 недели находятся в Турции.

Когда будут результаты – неизвестно. Сначала речь шла о 1 неделе, потом о 2, на данный момент сроки вообще не определены,

– заявила женщина.

Она объяснила, что людей дома ждут семьи и работа, которую они могут лишиться. По словам Ирины, – украинское консульство на их запросы и просьбы помочь отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством" и на просьбу делать запросы, говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны.

Другая участница рассказала, как они пытаются решить проблему.

Виктория Скрипка (Зинчук) написала, что именно украинцы с помощью групп в соцсетях помогли им найти более дешевое жилье и "человека, который согласился выступить в роли переводчика в суде и имел там знакомых".

Она также написала, что вернется, как только снимут ID-запрет.

Консульство Украины в Анталии не будет работать до 18 ноября

На странице в фейсбуке консульства Украины в Анталии говорится, что они не работают с 4 по 18 ноября. Советуют "в случае срочной необходимости оформления документов просьба обращаться в консульский отдел посольства Украины в Турции (Анкара) или Генеральное Консульство Украины в Стамбуле".

Издание "Укринформ" сообщило, что обратилось за комментарием по поводу этой ситуации в Консульство Украины в Анталии.

Текст публикации Ирины Громыко:

Нуждаюсь в помощи!

Ситуация следующая, стараюсь излагать сухие факты.

15.10 сборная группа украинских туристов (Ровно, Киев, Запорожье) совершила перелет в Турцию и отправилась в поход по Ликийке.

17.10 один из членов группы покончил жизнь самоубийством.

Был непосредственный свидетель трагедии (не член группы), у которого турецкая полиция не взяла ни показаний, ни хотя бы контактных данных.

Затем были допросы, суд ночью, который установил запрет на выезд участников группы – 7 человек из Турции до завершения судебно-медицинской экспертизы.

Тело умершего товарища передали в Украину. Его похоронили в 22.10.

Завтра будет 3 недели со дня трагедии.

Мы не смогли полететь по своим билетам, потому что стоит id-запрет.

Когда будут результаты – неизвестно. Сначала речь шла о 1 неделе, потом о 2, на данный момент сроки вообще не определены.

Пересечь турецкую границу не можем. Каждого дома ждут семья, дети, работа, которую я, например, вероятно потеряю, если не вернусь в ближайшую неделю.

Мы вынуждены переезжать, меняем жилье с недорогого на еще более дешовое. Вводим другие средства экономии.

Деньги уже кончаются.

Украинское консульство на наши запросы и просьбы помочь отвечает, что "в данном случае помощь не предусмотрена законодательством" и на просьбы делать запросы, говорят, что не могут влиять на действия турецкой стороны.

Жду не сочувствия, а реальных советов, что делать в этой ситуации и как скорее вернуться нам в Украину.

Пожалуйста, тегайте всех, кто может помочь или владеет информацией.

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